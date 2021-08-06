До десятиріччя фестивалю просто неба в парку ім. Тараса Шевченка будуть показані дві програми KISFF. Про це повідомляють представники фестивалю "Кіновернісаж просто неба".

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"Український короткий метр: становлення"

У рамках цієї ретроспективи усі охочі зможуть подивитися під зорями короткометражні фільми:

  • Нарімана Алієва;
  • Катерини Горностай;
  • Павла Острікова;
  • Марини Степанської;
  • Анатолія Лавренішина.

А також прослідкувати, як змінився український короткий метр за десятиліття в програмі "KISFF 10 років: вибрані українські фільми". Ці стрічки пройшли випробування часом і досі залишаються актуальними.

Відкриє покази програма "KISFF 10 років: вибрані українські фільми", де глядачі побачать ті фільми, які найбільше запам'ятались організаторам за всі роки існування фестивалю:

  • "Післясмак" Юри Катинського;
  • Е.В.А Джіджі Бен Арці;
  • "Точка" Артема Беркалова;
  • "Жуйка" Ольги Макарчук;
  • THE END Микити Лиськова.

"Український короткий метр: становлення"

У програмі – фільми представляли Україну на найпрестижніших міжнародних фестивалях:

  • "Канікули" Марини Степанської;
  • "Крамниця співочих пташок" Анатолія Лавренішина;
  • "Між нами" Катерини Горностай;
  • "Випуск'97" Павла Острікова;
  • "Без тебе" Нарімана Алієва.

Що відомо про "Кіновернісаж просто неба"

"Кіновернісаж просто неба" організований UP UA STUDIO, проходить за підтримки Державного агентства України з питань кіно та за сприяння КМДА та Шевченківської РДА в м. Києві.