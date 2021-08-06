"Киновернисаж под открытым небом" объявил о сотрудничестве с KISFF

"Киновернисаж под открытым небом" в этом году объединился с Киевским международным фестивалем короткометражных фильмов KISFF 2021, который проходит в Киеве с 4 по 8 августа.

К десятилетию фестиваля под открытым небом в парке им. Тараса Шевченко будут показаны две программы KISFF. Об этом сообщают представители фестиваля "Киновернисаж под открытым небом".

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"Украинский короткий метр: становление"

В рамках этой ретроспективы все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы:

Наримана Алиева;

Екатерины Горностай;

Павла Острикова;

Марины Степанской;

Анатолия Лавренишина.

А также проследить, как изменился украинский короткий метр за десятилетие в программе "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными.

"Главная цель "Киновернисажа под открытым небом" – это продвижение украинского кино. Поэтому, мы с радостью отреагировали на предложение KISFF стать одной из площадок кинофестиваля. К тому же, наш проект посвящен 30-летию Независимости Украины, и вполне логично посвятить показы ретроспективе украинского короткометражного кино", – отмечает продюсер проекта Полина Герман.

Откроет показы программа "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы", где зрители увидят те фильмы, которые больше всего запомнились организаторам за все годы существования фестиваля:

"Послевкусие" Юры Катынского;

Э. В. А Джиджи Бен Арци;

"Точка" Артема Беркалова;

"Жвачка" Ольги Макарчук;

THE END Микити Лиськова.

"Украинский короткий метр: становление"

Обсуждения с создателями лент. Когда: 5 августа, начало обсуждения в 20:30, Начало показа в 21: 00. Вход свободный.

В программе – фильмы которые представляли Украину на самых престижных международных фестивалях:

"Каникулы" Марины Степанской;

"Лавка певчих птичек" Анатолия Лавренишина;

"Между нами" Екатерины Горностай;

"Выпуск' 97" Павла Острикова;

"Без тебя" Наримана Алиева.

Обсуждения с создателями лент. Когда: 7 августа, начало обсуждения в 20:30, начало показа в 21:00. Вход свободный.