"Киновернисаж под открытым небом" объявил о сотрудничестве с KISFF
Источник:24 канал
"Киновернисаж под открытым небом" в этом году объединился с Киевским международным фестивалем короткометражных фильмов KISFF 2021, который проходит в Киеве с 4 по 8 августа.
К десятилетию фестиваля под открытым небом в парке им. Тараса Шевченко будут показаны две программы KISFF. Об этом сообщают представители фестиваля "Киновернисаж под открытым небом".
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"Украинский короткий метр: становление"
В рамках этой ретроспективы все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы:
- Наримана Алиева;
- Екатерины Горностай;
- Павла Острикова;
- Марины Степанской;
- Анатолия Лавренишина.
А также проследить, как изменился украинский короткий метр за десятилетие в программе "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными.
"Главная цель "Киновернисажа под открытым небом" – это продвижение украинского кино. Поэтому, мы с радостью отреагировали на предложение KISFF стать одной из площадок кинофестиваля. К тому же, наш проект посвящен 30-летию Независимости Украины, и вполне логично посвятить показы ретроспективе украинского короткометражного кино", – отмечает продюсер проекта Полина Герман.
Откроет показы программа "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы", где зрители увидят те фильмы, которые больше всего запомнились организаторам за все годы существования фестиваля:
- "Послевкусие" Юры Катынского;
- Э. В. А Джиджи Бен Арци;
- "Точка" Артема Беркалова;
- "Жвачка" Ольги Макарчук;
- THE END Микити Лиськова.
"Украинский короткий метр: становление"
В программе – фильмы которые представляли Украину на самых престижных международных фестивалях:
- "Каникулы" Марины Степанской;
- "Лавка певчих птичек" Анатолия Лавренишина;
- "Между нами" Екатерины Горностай;
- "Выпуск' 97" Павла Острикова;
- "Без тебя" Наримана Алиева.