Китай не спас: новая "Матрица" стартовала с очень низкими сборами

В пятницу, 14 января в китайский прокат вышел фильм "Матрица: Воскрешение". За первые выходные сборы составили 7.5 миллиона долларов: это лучший результат за пределами США. Однако, считают аналитики, общие сборы фильма в Китае будут низкими.

Низкие сборы "матрицы"

Напомним, что в США и других странах "Матрица: Воскрешение" тоже стартовала, мягко говоря, не очень хорошо. За первый уик-энд ленте удалось собрать лишь 22 миллиона долларов в американских кинотеатрах.

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До старта проката в Китае создатели фильма, который обошелся примерно в 190 миллионов долларов еще могли рассчитывать на успех, однако теперь стало понятно, что китайский рынок не спасет ленту. Ожидается, что за все время новая "Матрица" соберет в Китае чуть более 15 миллионов долларов.

Стоит добавить, что информации о том, сколько стоила рекламная кампания ленты, нет. Очевидно, что кинопрокат не окупит даже производственный бюджет фильма.

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Критики выделяют две причины такой низкой успешности фильма:

После выхода на HBO Max в декабре 2021 года "Матрица" активно распространилась на пиратские китайские ресурсы.

Фильм не очень понравился китайским зрителям: его рейтинги хуже, чем у всех остальных картин франшизы.

Продление все же могут снять

Интересный факт! В целом сборы фильма "Матрица: Воскрешение" во всем мире составляют, что значительно меньше бюджет фильма.

Вместе с тем в Warner Bros. настроены решительно и еще в начале выхода фильма в прокат заявили, что продолжения "Матрицы" будет даже без Ланы Вачовски, которая выступила режиссером четвертого фильма.

Это связано с тем, что новая "Матрица", похоже, имеет немалый успех на стриминге HBO Max, где она появилась одновременно с выходом ленты на экраны кинотеатров.

В интервью изданию Collider продюсер "Матрицы: Воскрешение" Джеймс МакТиг рассказал, что Warner Bros. даже планирует выбрать другого режиссера для продолжения франшизы, если Лана откажется от должности. Это, конечно, не отрицает того, что от продолжения могут отказаться в любой момент, однако шансы на то, что оно таки будет – немалые.

"Матрица: Воскрешение": смотрите трейлер