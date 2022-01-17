Низкие сборы "матрицы"
Напомним, что в США и других странах "Матрица: Воскрешение" тоже стартовала, мягко говоря, не очень хорошо. За первый уик-энд ленте удалось собрать лишь 22 миллиона долларов в американских кинотеатрах.
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До старта проката в Китае создатели фильма, который обошелся примерно в 190 миллионов долларов еще могли рассчитывать на успех, однако теперь стало понятно, что китайский рынок не спасет ленту. Ожидается, что за все время новая "Матрица" соберет в Китае чуть более 15 миллионов долларов.
Стоит добавить, что информации о том, сколько стоила рекламная кампания ленты, нет. Очевидно, что кинопрокат не окупит даже производственный бюджет фильма.
Критики выделяют две причины такой низкой успешности фильма:
- После выхода на HBO Max в декабре 2021 года "Матрица" активно распространилась на пиратские китайские ресурсы.
- Фильм не очень понравился китайским зрителям: его рейтинги хуже, чем у всех остальных картин франшизы.
Продление все же могут снять
Вместе с тем в Warner Bros. настроены решительно и еще в начале выхода фильма в прокат заявили, что продолжения "Матрицы" будет даже без Ланы Вачовски, которая выступила режиссером четвертого фильма.
Это связано с тем, что новая "Матрица", похоже, имеет немалый успех на стриминге HBO Max, где она появилась одновременно с выходом ленты на экраны кинотеатров.
В интервью изданию Collider продюсер "Матрицы: Воскрешение" Джеймс МакТиг рассказал, что Warner Bros. даже планирует выбрать другого режиссера для продолжения франшизы, если Лана откажется от должности. Это, конечно, не отрицает того, что от продолжения могут отказаться в любой момент, однако шансы на то, что оно таки будет – немалые.
"Матрица: Воскрешение": смотрите трейлер