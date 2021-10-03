С предыдущим фильмом, "Маньяк", Фукунаге уже приходилось дорабатывать сценарий прямо в процессе съемки. Тогда Кэри пообещал себе, что больше так делать не будет, но тут же нарушил данное себе слово, после начала работы над "007: Не время умирать".

Не пропустите Джеймс Бонд в финальном трейлере фильма "007: Не время умирать" – постеры и реакция соцсети

Режиссер "007: Не время умирать" рассказал, как снимали фильм

Отсутствие сценария было не единственной проблемой в начале съемок ленты. Почти в начале съемочного процесса главная звезда – Дэниел Крейг – сильно травмировался и пока он находился на реабилитации, пришлось снимать сцены в которых не вовлечен Джеймс Бонд.

Единственной по-настоящему готовой съемочной площадкой у нас был офис М в MИ-6. В общих чертах я более-менее представлял, что там должно происходить, но самого сценария еще не было. К счастью, со мной были одни из лучших актеров в мире,

– вспоминает Фукунага.

В конце режиссер решил писать диалоги достаточно расплывчато – чтобы потом, когда станет ясно, о чем вообще фильм, из отснятых сцен можно было собрать что-то осмысленное. Фукунага отмечает, что все снимали по схеме романа "Выберите собственное приключение".

Выберите собственное приключение Это серия детских игровых книг где каждая история написана от второго лица, а читатель берет на себя роль главного героя и делает выбор, который определяет действия персонажа и результат сюжета.

Когда мы все-таки собрали фильм воедино, все каким-то образом сложилось и оно имело смысл. Но скажу вам по секрету, думаю, сейчас уже можно: в трейлере Рэйф Файнс говорит фразы, значения которых (на момент съемки) не осознавал ни он, ни я,

– рассказывает Кэри.

Оказалось, что в доработке сценария принимали участие даже сами актеры. Текст могли менять прямо по ходу съемок, когда становилось ясно, что реплики персонажей звучат не очень удачно, а актеры могли придумать что-то лучше.

Особенно активно в обсуждениях принимали участие Дэниел Крейг и Рами Малек, который сыграл главного антагониста фильма. Фукунага вспоминает, что Дэниел всегда приходил со свежими идеями, иногда это даже были монологи не его персонажа.

Рами тоже принимал участие в этих дискуссиях, но стиль у него, конечно, совсем другой. Он мыслитель, он невероятно умный. Ему всегда хотелось больше понять о своем герое, понять, почему он делает то, что делает,

– вспоминает режиссер.

В итоге оказалось, что сценарий правили даже после того, как сам съемочный процесс уже завершен и начался постпродакшн. Именно здесь и понадобились те размытые диалоги, содержание которых можно понимать по-разному.

Последний фильм о Джеймсе Бонде с Дэниелом Крейгом в главной роли "007: Не время умирать" вышел в прокат в Украине 29 сентября. Критики одобрительно отзываются о ленте и отмечают, что это достойное завершение "Бондианы" с Крейгом.