З попереднім фільмом, "Маніяк", Фукуназі вже доводилося доробляти сценарій прямо у процесі знімання. Тоді Кері пообіцяв собі, що більше так робити не буде, але тут же порушив дане собі слово, після початку роботи над "007: Не час помирати".

Не пропустіть Джеймс Бонд у фінальному трейлері фільму "007: Не час помирати" – постери та реакція соцмережі

Режисер "007: Не час помирати" розповів, як знімали фільм

Відсутність сценарію була не єдиною проблемою на початку фільмування стрічки. Майже на початку знімального процесу головна зірка – Деніел Крейг – сильно травмувався і поки він перебував на реабілітації, довелося знімати сцени в яких не залучений Джеймс Бонд.

Єдиним по-справжньому готовим знімальним майданчиком у нас був офіс М в MI-6. У загальних рисах я більш-менш уявляв, що там має відбуватися, але самого сценарію ще не було. На щастя, зі мною були одні з найкращих акторів у світі,

– пригадує Фукунага.

Врешті режисер вирішив писати діалоги досить розпливчасто – щоб потім, коли стане ясно, про що взагалі фільм, з відзнятих сцен можна було зібрати щось осмислене. Фукунага зазначає, що все фільмували за схемою роману "Оберіть власну пригоду".

"Оберіть власну пригоду" Це серія дитячих ігрових книг де кожна історія написана від другої особи, а читач бере на себе роль головного героя і робить вибір, який визначає дії персонажа та результат сюжету.

Коли ми все-таки зібрали фільм воєдино, все якимось чином склалося і воно мало сенс. Але скажу вам по секрету, думаю, зараз вже можна: у трейлері Рейф Файнс говорить фрази, значення яких (на момент знімання) не усвідомлював ні він, ні я,

– розповідає Кері.

Виявилося, що в доопрацюванні сценарію брали участь навіть самі актори. Текст могли міняти прямо по ходу фільмування, коли ставало ясно, що репліки персонажів звучать не дуже вдало, а актори могли придумати щось краще.

Особливо активно в обговореннях брали участь Деніел Крейг і Рамі Малек, який зіграв головного антагоніста фільму. Фукунага згадує, що Деніел завжди приходив зі свіжими ідеями, іноді це навіть були монологи не його персонажа.

Рамі теж брав участь в цих дискусіях, але стиль у нього, звичайно, зовсім інший. Він мислитель, він неймовірно розумний. Йому завжди хотілося більше зрозуміти про свого героя, зрозуміти, чому він робить те, що робить,

– пригадує режисер.

У підсумку виявилося, що сценарій правили навіть після того, як сам знімальний процес вже було завершено і почався постпродакшн. Саме тут і знадобилися ті розмиті діалоги, зміст яких можна розуміти по-різному.

Останній фільм про Джеймса Бонда з Деніелом Крейгом у головній ролі "007: Не час помирати" вийшов у прокат в Україні 29 вересня. Критики переважно схвально відгукуються про стрічку та відзначають, що це гідне завершення "Бондіани" з Крейгом.