Этим актриса поделилась в своем инстаграмме. Узнайте, что известно о Кэтрин Винник и его поддержке Украины.

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Голливудская актриса приготовила украинский борщ

Кэтрин Винник не знала рецепта наизусть, впрочем, она отметила, что это – украинское блюдо. Через свой инстаграм актриса выразила поддержку украинцам, подчеркнув, что активно помогает и не забывает о своей родине.

Кэтрин описала это как "попытку приготовить украинский борщ" и выслала слова поздравления землякам, сопровождая их желтым и голубым сердечками в виде эмодзи.

Кэтрин подчеркнула, что борщ – это украинское блюдо, поскольку иностранцы часто неправильно относят это блюдо к русской кухне. К примеру, в турецком шоу "Мастер Шеф" борщ неправильно назвали российским.

Учитывая, что это блюдо признано нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО, важно правильно указывать на его принадлежность к Украине.

Кэтрин Винник поддерживает Украину

Актриса всегда активно рассказывала о своем украинском происхождении, много раз посещала страну, поэтому уже с начала большой войны она обратилась к своим поклонникам с призывом поддержать Украину.

В начале мая звезда лично посетила Украину и посетила места, где произошли самые ужасающие преступления россиян на деоккупированных территориях Киевской области. Она рассказала миру историю оккупации, раскрывая детали этих ужасающих событий. А также общалась с украинцами, которые остались без домов из-за российской агрессии.