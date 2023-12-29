Цим акторка поділилася у своєму інстаграмі. Дізнайтеся, що відомо про Кетрін Винник та її підтримку України.

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Голлівудська акторка приготувала український борщ

Кетрін Винник не знала рецепту напам'ять, утім, вона наголосила на тому, що це – українська страва. Через свою інстаграм-розповідь акторка виразила підтримку українцям, підкресливши, що активно допомагає та не забуває про свою батьківщину.

Кетрін описала це як "спробу приготувати український борщ" і вислала слова привітання землякам, супроводжуючи їх жовтим і блакитним сердечками у вигляді емодзі.

Кетрін підкреслила, що борщ – це українська страва, оскільки іноземці часто неправильно відносять це блюдо до російської кухні. Наприклад, у турецькому шоу "Майстер Шеф" борщ неправильно назвали російським.

Враховуючи, що це блюдо визнане "нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО", важливо правильно вказувати на його приналежність до України.

Кетрін Винник підтримує Україну

Акторка завжди активно розповідала про своє українське походження, багато разів відвідувала країну, тому вже з початку великої війни вона звернулася до своїх шанувальників із закликом підтримати Україну.

На початку травня зірка особисто відвідала Україну і відвідала місця, де сталися найбільш жахливі злочини росіян на деокупованих територіях Київської області. Вона розповіла світові історію окупації, розкриваючи деталі цих жахливих подій. А також спілкувалась з українцями, які залишились без домівок внаслідок російської агресії.