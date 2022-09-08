Фильм "Клондайк" о катастрофе MH17 – претендент от Украины на борьбу за премию Оскар-2023

Украинский Оскаровский комитет 8 сентября избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач.

Фильм был избран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, главой которого является Алик Шпилюк.

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Фильм "Клондайк" – претендент от Украины на борьбу за премию Оскар-2023

По словам Украинского Оскаровского Комитета, драматическая лента рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Когда Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого "Боинга". Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Кстати, 95-й Оскар состоится 12 марта 2023 года.

Тема международной авиакатастрофы MH17 – повод привлечь к жизни людей во время войны в Украине,

– прокомментировала Марина Эр Горбач.

"Клондайк" 2022: смотрите трейлер картины

Актерский состав

Главную роль исполнила Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), актриса театра и кино, обладательница Премии кинокритиков "Киноколо". Дополнили каст Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы", "И будут люди").



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

Фестивальная жизнь фильма

Мировая премьера фильма состоялась на Санденсе — крупнейшем фестивале независимого кино в США, где она получила Приз за Лучшую режиссуру. Награда и участие стали для Украины историческим, ведь "Клондайк" стал первым украинским игровым фильмом, который представили в программе международного конкурса фестиваля.

Также фильм увидели на Берлинале в программе Panorama, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Фильм получил две награды – призы Экуменического жюри и Зрительных симпатий.



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

Рейтинг картины в мире

На IMDb "Клондайк" оценили на 7,3 балла из 10, а на сайте Rotten Tomatoes – 95%. Фильм тепло восприняли критики и оставили одобрительные отзывы: Variety, Screen International, RogerEbert.com, Cineuropa. В частности, медиа Vox отнесло "Клондайк" в список лучших фильмов, которые в этом году станут наиболее обсуждаемыми.



Кадр из фильма "Клондайк" / Фото пресс-службы картины

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