С 3 ноября фильм стал доступен на 100 экранах кинотеатров Украины. "Это невероятное маленькое чудо во время войны", – говорила Марина Эр Горбач. Лента получила немало одобрительных отзывов: как от украинцев, так и от западных критиков и зрителей

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Идея создания

В эфире 24 канала Марина Эр Горбач рассказала о том, как возникла идея сценария к фильму. В 2016 году ее беспокоило то, что мир не называет войну, поэтому решила показать это в форме кино как режиссер.

Для того чтобы помочь самой себе, меньше бояться и сопротивляться, я решила сделать фильм, в котором героиня художественным образом окажется в финале сильнее войны,

– сказала Марина Эр Горбач.

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Сюжет картины

Сюжет фильма показывает жизнь семейной пары во время войны. Разные по характеру, мировоззрению, позиции главные персонажи, которых сыграли Оксана Черкасщина и Сергей Шадрин (который, к сожалению умер в прошлом году, – 24 канал) пытаются понять, что происходит и жить несмотря ни на что. Все это происходит на фоне трагедии, произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.



В фильме война подбрасывает немало испытаний для Ирки и Толика, ожидающих рождения ребенка. Когда война уже ступила к ним на порог, беременная женщина отказывается покидать родительский дом, зато решительно продолжает жить жизнь. В то время как мужчина – в абсолютной неопределенности, и который не мог обеспечить безопасность жене.

Внутренний мир героев

Внутренний мир героев в 2014 году абсолютно соответствует внутреннему состоянию украинцев в 2022 году, он, безусловно, актуален до сих пор. И это одна из его особенностей! Как тогда, так и сейчас предстает выбор перед украинцами – покидать дом или остаться. Мы видим эмоциональное беспокойство героев, позже – принятие ситуации, но продолжаются поиски измены и правды, видим сомнения. В результате Марина Эр Горбач сводит к тому, кто на самом деле наш враг, но делает это очень осторожно.

Саундтрек к фильму

В фильме звучит песня Кузьмы "Танец пингвина". И здесь еще один момент, указывающий на то, что Россия не ведет войну, а просто уничтожает украинцев за собственную позицию, за культуру, язык, уничтожает как нацию. Когда звучит этот трек, брат Ирки говорит: "Выключите, или нас сейчас всех здесь перестреляют".

"Клондайк" 2022: смотрите онлайн трейлер.

Международное признание