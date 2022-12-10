З 3 листопада фільм став доступним на 100 екранах кінотеатрів України. "Це неймовірне маленьке диво під час війни", – говорила Марина Ер Горбач. Стрічка отримала чимало схвальних відгуків: як від українців, так і від західних критиків та глядачів.
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Ідея створення
В ефірі 24 каналу Марина Ер Горбач розповіла про те, як виникла ідея сценарію до стрічки. У 2016 році її турбувало те, що світ не називає війну війною, тому вирішила показати це у формі кіно як режисерка.
Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну,
– сказала Марина Ер Горбач.
Марина Ер Горбач в ефірі 24 каналу розповіла про "Клондайк": дивіться відео
Сюжет картини
Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.
Внутрішній світ героїв
Внутрішній світ героїв у 2014 році абсолютно відповідає внутрішньому стану українців у 2022 році, він, безперечно, актуальний досі. І це одна з його особливостей! Як тоді, так і зараз постає вибір перед українцями – покидати домівку чи залишитися. Ми бачимо емоційний неспокій героїв, пізніше – прийняття ситуації, але продовжуються пошуки зради та правди, бачимо сумніви. В результаті Марина Ер Горбач зводить до того, хто насправді є нашим ворогом, але робить це дуже обережно.
Саундтрек до фільму
У фільмі звучить пісня Кузьми "Танець пінгвіна". І тут ще один момент, який вказує на те, що Росія не веде війну, а просто знищує українців за власну позицію, за культуру, мову, знищує як націю. Коли звучить цей трек, брат Ірки каже: "Виключіть, або нас зараз тут усіх перестріляють".
"Клондайк" 2022: дивіться онлайн трейлер
Міжнародне визнання
- У 2022 році отримав нагороду на кінофестивалі "Санденс" у США, а також взяв гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі.
- У межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк" режисерки й сценаристки Марини Ер Горбач перемогла у трьох номінаціях: "Найкращий оператор", "Найкращий композитор", "Найкраща робота художників".
- Крім цього, "Клондайк" отримав нагороду за найкращий повнометражний фільм у місті Салоніки, що в Греції.
- На кінофестивалі Dingle Distillery International Film Festival, в Ірландії, "Клондайк" здобув нагороду за найкращий повнометражний фільм, доповнену таким стейтментом журі: "Марина Ер Горбач створює захопливе бачення пекла на Землі, наповнене дуже знайомими деталями, інтимне за своїм масштабом, але переконливою здатністю передати дезорієнтацію та рішучість чоловіка та дружини (на сьомому місяці вагітності), змушених протистояти війні, що назріває".
- Стрічка отримала п‘ять нагород на Hamilton Film Festival, що у Канаді.
- Зараз у Лос-Анджелесі проходить серія показів "Клондайку" в межах промокампанії кінопремії Оскар. Вчора, 11 грудня, відбувся показ фільму у межах 23-го Міжнародного кінофестивалю міста Тбілісі. Загалом у грудні "Клондайк" побачать у таких країнах: Швеція, Австрія, Франція, Велика Британія, Грузія, Туреччина, Ізраїль та інші.
- Також "Клондайк" номіновано на Awards Buzz (Кращий Міжнародний Повнометражний Фільм) на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз.
- 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив фільм у шорт-лист Оскара-2023.