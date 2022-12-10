З 3 листопада фільм став доступним на 100 екранах кінотеатрів України. "Це неймовірне маленьке диво під час війни", – говорила Марина Ер Горбач. Стрічка отримала чимало схвальних відгуків: як від українців, так і від західних критиків та глядачів.

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Ідея створення

В ефірі 24 каналу Марина Ер Горбач розповіла про те, як виникла ідея сценарію до стрічки. У 2016 році її турбувало те, що світ не називає війну війною, тому вирішила показати це у формі кіно як режисерка.

Для того, щоб допомогти самій собі, менше боятися і чинити спротив, я вирішила зробити фільм, в якому героїня мистецьким чином виявиться у фіналі сильнішою за війну,

– сказала Марина Ер Горбач.

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Сюжет картини

Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер минулого року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.



У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.

Внутрішній світ героїв

Внутрішній світ героїв у 2014 році абсолютно відповідає внутрішньому стану українців у 2022 році, він, безперечно, актуальний досі. І це одна з його особливостей! Як тоді, так і зараз постає вибір перед українцями – покидати домівку чи залишитися. Ми бачимо емоційний неспокій героїв, пізніше – прийняття ситуації, але продовжуються пошуки зради та правди, бачимо сумніви. В результаті Марина Ер Горбач зводить до того, хто насправді є нашим ворогом, але робить це дуже обережно.

Саундтрек до фільму

У фільмі звучить пісня Кузьми "Танець пінгвіна". І тут ще один момент, який вказує на те, що Росія не веде війну, а просто знищує українців за власну позицію, за культуру, мову, знищує як націю. Коли звучить цей трек, брат Ірки каже: "Виключіть, або нас зараз тут усіх перестріляють".

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