Абсолютно новые лица: кто из украинских актеров сыграет во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"
- Во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" не будет польского актера Павла Делонга; вместо него появятся новые украинские актеры, такие как Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Ада Роговцева.
- Новый сезон будет иметь 8 эпизодов и рассказывать историю Анны, которая борется за свою землю, детей и себя саму.
Осенью 2025 года состоится премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Деревни земли". Напомним, что в первом сезоне главную роль сыграла Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.
А уже скоро мы увидим большой каст блестящих украинских актеров театра и кино на своих экранах. В материале Кино 24 рассказываем, кто именно сыграет главные и второстепенные роли в новых эпизодах, но не появлялся в 1 сезоне.
Кто сыграет во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"?
Известно, что в новом сезоне мы больше не увидим польского актера Павла Делонга. Ранее главный режиссер сериала Ирина Громозда рассказывала, что с ним очень трудно работать и коммуницировать.
Однако во втором сезоне собрался невероятный каст украинских актеров, среди которых Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Ада Роговцева, Надежда Хильская. А также немало других украинских актеров театра и кино, которые воплотят второстепенных персонажей среди них:
- Елена Хохлаткина
- Андрей Баландюк
- Владимир Ямненко
- Евгений Матвиенко
- Елизавета Целик
- Иван Довженко
- Андрей Жила
- Наталья Цыганенко
- Татьяна Круликовская
- Андрей Малинович
- Павел Шпегун
- Татьяна Семененко
- Вячеслав Гиндин
- Леся Островская
- Каролина Мруга
- Лариса Руснак
- Игорь Гаврилов и другие.
Пока неизвестно, кого именно воплотят эти актеры. Однако зрители уже имеют возможность посмотреть, как они будут выглядеть в образах на инстаграм-странице "Кофе с кардамоном".
Напомним, что новый сезон сериала будет насчитывать 8 эпизодов и погрузит зрителей в историю Анны, которая готова бороться за свою землю, детей и себя саму.