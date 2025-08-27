Укр Рус
27 августа, 17:35
2

Абсолютно новые лица: кто из украинских актеров сыграет во 2 сезоне "Кофе с кардамоном"

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Во втором сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" не будет польского актера Павла Делонга; вместо него появятся новые украинские актеры, такие как Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Ада Роговцева.
  • Новый сезон будет иметь 8 эпизодов и рассказывать историю Анны, которая борется за свою землю, детей и себя саму.

Осенью 2025 года состоится премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном. Деревни земли". Напомним, что в первом сезоне главную роль сыграла Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг.

А уже скоро мы увидим большой каст блестящих украинских актеров театра и кино на своих экранах. В материале Кино 24 рассказываем, кто именно сыграет главные и второстепенные роли в новых эпизодах, но не появлялся в 1 сезоне.

Кто сыграет во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

Известно, что в новом сезоне мы больше не увидим польского актера Павла Делонга. Ранее главный режиссер сериала Ирина Громозда рассказывала, что с ним очень трудно работать и коммуницировать.

Однако во втором сезоне собрался невероятный каст украинских актеров, среди которых Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Ада Роговцева, Надежда Хильская. А также немало других украинских актеров театра и кино, которые воплотят второстепенных персонажей среди них:

  • Елена Хохлаткина
  • Андрей Баландюк
  • Владимир Ямненко
  • Евгений Матвиенко
  • Елизавета Целик
  • Иван Довженко
  • Андрей Жила
  • Наталья Цыганенко
  • Татьяна Круликовская
  • Андрей Малинович
  • Павел Шпегун
  • Татьяна Семененко
  • Вячеслав Гиндин
  • Леся Островская
  • Каролина Мруга
  • Лариса Руснак
  • Игорь Гаврилов и другие.

Пока неизвестно, кого именно воплотят эти актеры. Однако зрители уже имеют возможность посмотреть, как они будут выглядеть в образах на инстаграм-странице "Кофе с кардамоном".

Напомним, что новый сезон сериала будет насчитывать 8 эпизодов и погрузит зрителей в историю Анны, которая готова бороться за свою землю, детей и себя саму.