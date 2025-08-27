Абсолютно нові обличчя: хто з українських акторів зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном"
- У другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" не буде польського актора Павла Делонга; замість нього з'являться нові українські актори, такі як Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева.
- Новий сезон матиме 8 епізодів і розповідатиме історію Анни, яка бореться за свою землю, дітей та себе саму.
Восени 2025 року відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном. Села землі". Нагадаємо, що в першому сезоні головну роль зіграла Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг.
А вже скоро ми побачимо великий каст блискучих українських акторів театру та кіно на своїх екранах. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто саме зіграє головні та другорядні ролі у нових епізодах, але не з'являвся у 1 сезоні.
Хто зіграє у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"?
Відомо, що у новому сезоні ми більше не побачимо польського актора Павла Делонга. Раніше головна режисерка серіалу Ірина Громозда розповідала, що з ним дуже важко працювати та комунікувати.
Однак у другому сезоні зібрався неймовірний каст українських акторів, серед яких Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева, Надія Хільська. А також чимало інших українських акторів театру та кіно, які втілять другорядних персонажів серед них:
- Олена Хохлаткіна
- Андрій Баландюк
- Володимир Ямненко
- Євген Матвієнко
- Єлизавета Цілик
- Іван Довженко
- Андрій Жила
- Наталія Циганенко
- Тетяна Круліковська
- Андрій Малінович
- Павло Шпегун
- Тетяна Семененко
- В'ячеслав Гіндін
- Леся Островська
- Кароліна Мруга
- Лариса Руснак
- Ігор Гаврилів та інші.
Наразі невідомо, кого саме втілять ці актори. Однак глядачі уже мають можливість подивитись, як вони виглядатимуть в образах на інстаграм-сторінці "Кави з кардамоном".
Нагадаємо, що новий сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів і занурить глядачів у історію Анни, яка готова боротись за свою землю, дітей та себе саму.