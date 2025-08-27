Укр Рус
Кіно Кінодобірки Абсолютно нові обличчя: хто з українських акторів зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном"
27 серпня, 17:35
2

Абсолютно нові обличчя: хто з українських акторів зіграє у 2 сезоні "Кави з кардамоном"

Ольга Паньків
Основні тези
  • У другому сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі" не буде польського актора Павла Делонга; замість нього з'являться нові українські актори, такі як Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева.
  • Новий сезон матиме 8 епізодів і розповідатиме історію Анни, яка бореться за свою землю, дітей та себе саму.

Восени 2025 року відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Кава з кардамоном. Села землі". Нагадаємо, що в першому сезоні головну роль зіграла Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг.

А вже скоро ми побачимо великий каст блискучих українських акторів театру та кіно на своїх екранах. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто саме зіграє головні та другорядні ролі у нових епізодах, але не з'являвся у 1 сезоні.

Рекомендуємо Дружина важкохворого Брюса Вілліса приголомшила станом здоров'я актора: "Його мозок відмовляє"

Хто зіграє у 2 сезоні серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"?

Відомо, що у новому сезоні ми більше не побачимо польського актора Павла Делонга. Раніше головна режисерка серіалу Ірина Громозда розповідала, що з ним дуже важко працювати та комунікувати. 

До слова, найочікуваніша прем'єра року: коли вийде 2 сезон серіалу "Кава з кардамоном"

Однак у другому сезоні зібрався неймовірний каст українських акторів, серед яких Олена Лавренюк, Олексій Гнатковський, Олександр Кобзар, Ада Роговцева, Надія Хільська. А також чимало інших українських акторів театру та кіно, які втілять другорядних персонажів серед них: 

  • Олена Хохлаткіна
  • Андрій Баландюк
  • Володимир Ямненко
  • Євген Матвієнко
  • Єлизавета Цілик
  • Іван Довженко
  • Андрій Жила
  • Наталія Циганенко
  • Тетяна Круліковська
  • Андрій Малінович
  • Павло Шпегун
  • Тетяна Семененко
  • В'ячеслав Гіндін
  • Леся Островська
  • Кароліна Мруга
  • Лариса Руснак
  • Ігор Гаврилів та інші.

Наразі невідомо, кого саме втілять ці актори. Однак глядачі уже мають можливість подивитись, як вони виглядатимуть в образах на інстаграм-сторінці "Кави з кардамоном". 

Нагадаємо, що новий сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів і занурить глядачів у історію Анни, яка готова боротись за свою землю, дітей та себе саму.