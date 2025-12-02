Укр Рус
2 декабря, 13:33
2

Сколько серий во 2 сезоне сериала "Кофе с кардамоном", который смотрят украинцы

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Второй сезон сериала "Кофе с кардамоном" состоит из 8 эпизодов.
  • Все эпизоды второго сезона доступны для просмотра на Киевстар ТВ, а вскоре выйдут на телеканале СТБ.

1 декабря 2025 года состоялась премьера второго сезона сериала "Кофе с кардамоном". Это долгожданное продолжение, которого с нетерпением ждали украинцы.

Однако оно оказалось короче, чем первый сезон. В материале 24 Канала рассказываем, сколько эпизодов насчитывает второй сезон сериала.

Сколько эпизодов насчитывает 2 сезон "Кофе с кардамоном"?

Первый сезон "Кофе с кардамоном" насчитывал 10 эпизодов и рассказывал об Анне и Адаме, которые боролись за свое счастье. Второй сезон этой исторической драмы состоит из 8 эпизодов. В этой части Анна предстает уже совсем другой перед зрителем.

Все эпизоды второго сезона уже доступны для просмотра на Киевстар ТВ, а вскоре премьера состоится и на телеканале СТБ.

Что известно о 1 сезоне "Кофе с кардамоном"?

  • Напомним, что первый сезон сериала был снят по роману украинской писательницы Натальи Гурницкой.
  • Второй сезон – это не продолжение той же истории, а оригинальное видение режиссеров и других создателей сериала.
  • Во втором сезоне зрители больше не увидят польского актера Алана Делонга, который исполнял роль Адама в первом сезоне.
  • Зато появятся новые яркие актеры, среди которых Алексей Гнатковский, Иван Довженко, Надежда Хильская, Александр Кобзарь и другие.