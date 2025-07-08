Выйдет ли 3 сезон любимого украинского сериала "Женский доктор": что известно о продолжении

Стало известно, что 3 сезон популярного украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь" таки выйдет. Ранее главный актер ленты Андрей Исаенко признавался, что существует вероятность, что историю не продолжат.

По его словам, третий сезон начали снимать, но потом процесс остановился. Однако теперь фанаты безумствуют от новостей о том, что новым эпизодам – быть. В материале Кино 24 рассказываем, когда состоится премьера и что сейчас известно.

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Выйдет ли 3 сезон сериала "Женский доктор. Новая жизнь"

Стало известно, что третий сезон украинского сериала "Женский доктор. Новая жизнь" таки выйдет осенью 2025 года. Андрей Исаенко ранее признавался, что были некоторые проблемы на этапе продакшна, ведь съемки остановились после по неизвестным причинам.

Он (сериал "Женский доктор. Новая жизнь – Кино 24) сейчас не снимается из-за сложностей. Мы начали снимать третий сезон, сняли 11 серий и все остановилось... Посмотрим, что будет дальше с проектом,

– говорил Андрей.

Однако уже 7 июля 2025 года телеканал 1+1 начал повторно транслировать старые эпизоды. Кроме этого кинотворцы сообщили, что премьера нового сезона уже не за горами. Поэтому фанатам стоит ожидать продолжения любимой истории.