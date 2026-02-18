Тем временем компания B&H Film Distribution Company презентовала официальный трейлер ленты. В материале рассказываем больше о сюжете, актерском составе и других подробностях.

Вышел трейлер фильма "Когда ты расстанешься": что известно о ленте?

Фильм "Когда ты расстанешься?" является логическим продолжением фильма "Когда ты выйдешь замуж?". Сюжет будет разворачиваться вокруг свадьбы, которая неожиданно срывается. С этого момента жених исчезает, и начинается настоящий хаос. Параллельно в мире вспыхивает еще один скандал – исчезает легендарный бриллиант, и все эти события переплетаются.

Ксения и Лора отправляются на поиски пропавшего жениха, и перед ними возникает ряд приключений, неожиданностей, а также новые союзники и предатели.

"Когда ты расстанешься?": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер фильма Алексей Комаровский отмечает, что иногда, чтобы в жизнь пришла настоящая большая любовь, нужно пережить развод. Поэтому уже этой весной вы сможете окунуться в историю настоящей любви, которая не боится перемен и второго шанса.

Что известно об актерском составе фильма?

Главные роли в фильме исполнили украинские актеры:

Тарас Цимбалюк,

Наталья Денисенко,

Антонина Хижняк,

Анастасия Цимбалару.

Известно, что съемки проходили в Украине и за рубежом, в Болгарии. В ленте также появится новый болгарский герой – его воплотит Иво Караков. Об этом режиссер Алексей Комаровский рассказывал в своем инстаграме. Иво станет одним из харизматичных соперников, который составит конкуренцию герою Тараса Цимбалюка.