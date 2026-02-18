Тим часом компанія B&H Film Distribution Company презентувала офіційний трейлер стрічки. У матеріалі розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та інші подробиці.

Вийшов трейлер фільму "Коли ти розлучишся": що відомо про стрічку?

Фільм "Коли ти розлучишся?" є логічним продовженням стрічки "Коли ти вийдеш заміж?". Сюжет розгортатиметься навколо весілля, яке несподівано зривається. З цього моменту наречений зникає, і починається справжній хаос. Паралельно у світі спалахує ще один скандал – зникає легендарний діамант, і всі ці події переплітаються.

Ксенія та Лора вирушають на пошуки зниклого нареченого, і перед ними постає низка пригод, несподіванок, а також нові союзники й зрадники.

"Коли ти розлучишся?": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер фільму Олексій Комаровський зазначає, що іноді, аби в життя прийшла справжня велика любов, потрібно пережити розлучення. Тож уже цієї весни ви зможете зануритися в історію справжнього кохання, яке не боїться змін і другого шансу.

Що відомо про акторський склад фільму?

Головні ролі у фільмі виконали українські актори:

Тарас Цимбалюк,

Наталка Денисенко,

Антоніна Хижняк,

Анастасія Цимбалару.

Відомо, що зйомки тривали в Україні та за кордоном, у Болгарії. У стрічці також з'явиться новий болгарський герой – його втілить Іво Караков. Про це режисер Олексій Комаровський розповідав у своєму інстаграмі. Іво стане одним із харизматичних суперників, який складе конкуренцію герою Тараса Цимбалюка.