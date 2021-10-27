Когда ждать сиквел "Дюны" – рассекретили дату выхода и детали ленты

Компания Legendary официально заявила о производстве продолжения эпической ленты "Дюна", поразившей зрителей во всем мире. Премьеру придется ждать два года – сиквел покажут 19 октября 2023 года.

Режиссером будет Дени Вильнев, кроме того, он выступит в роли продюсера и сценариста фильма. Известно, что по договору между Legendary и Warner Bros. сперва сиквел будут показывать только в кинотеатрах.

К теме "Дюна" – фильм №1 в Украине: лента ворвалась на первую строчку рейтинга по кассовым сборам

Адаптировать "Дюну" Фрэнка Герберта – это моя мечта, и я должен поблагодарить фанатов, актеров, съемочную группу, Legendary и Warner Bros. за то, что они поддержали эту мечту. Это только начало,

– поделился Дени Вильнев.

Сюжет фильма "Дюна"

За первый уикенд "Дюна" показала хороший результат – собрала 41 миллион долларов в прокате. Так, лента не превзошла "Годзиллу против Конга" , которая за такое же время собрала чуть больше – 48 миллионов. Однако "Дюна" стала самой успешной лентой среди работ режиссера Дени Вильнева. В настоящее время общие мировые сборы картины составляют 223,2 миллиона долларов.

События фильма происходят в далеком будущем, не похожем на сегодняшний реальный мир. В центре истории рассказ о том, как Оскар Айзек в роли герцога Лето Атрейдеса получил контроль над пустынной планетой Арракис. Жизнь в их мире полна опасностей и жестокости, однако эта планета очень ценна, поскольку только там можно найти редкое и особое вещество – спайс, которое по действию похоже на наркотики, но наделяет человека важным даром – продолжает жизнь и улучшает умственные способности. Кто контролирует Арракис, тот владеет спайсом, а кто владеет спайсом – властвует над всей вселенной.

Однако Арракис таит в своих глубинах страшную опасность – гигантских червей, которые нападают на добытчиков спайса и мешают людям. Сын герцога, юный и талантливый Пол (Тимоти Шаламе) должен отправиться на страшную планету, чтобы обеспечить своей семье контроль над Арракисом.

"Дюна" 2021: смотрите полный трейлер фильма