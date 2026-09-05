А что именно этот проект и как его создавали – знает 24 Канал.

Наконец-то – не очередная катапульта

"Койот против АКМЕ": смотреть трейлер

По сюжету Койот годами пытался поймать Дорожного Бегуна с помощью продукции АКМЕ – динамита, бомб, ракет, катапульт и других изобретений, которые почему-то стабильно работали против самого покупателя. Поэтому теперь он решает доказать в суде, что проблема была не в его гениальном плане, а, возможно, все-таки в качестве товаров.

Помогать Койоту берется адвокат Кевин в исполнении Уилла Форте. На другой стороне баррикад – чрезвычайно болтливый и невыносимо самоуверенный юрист АКМЕ, которого играет Джон Сина. Очевидно, судебный процесс обещает быть не менее взрывоопасным, чем все предыдущие попытки Койота поймать свой ужин.

Джеймс Ганн и Койот? Почему бы и нет



"Койот против АКМЕ" / Фото Warner Bros



Сценаристом и продюсером фильма стал Джеймс Ганн, известный по "Стражам Галактики" и "Супермену". Основой истории послужили юмористические эссе Иэна Фрейзера для The New Yorker, а режиссерское кресло занял Дэйв Грин. В фильме также снялись Лана Кондор и Пи Джей Бирн.

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Warner Bros. стремилась выпустить картину об одном из героев франшизы "Луни Тюнз" еще с момента успеха спортивного блокбастера "Космический Джем", однако официально запустить фильм "КОЙОТ ПРОТИВ АКМЕ" в разработку удалось только в 2018 году. В 2023 году студия отложила фактически готовую ленту "на полку" ради налогового списания на $30 миллионов.



"Койот против АКМЕ" / Фото Warner Bros



Однако после волны критики со стороны режиссеров, актеров и поклонников студия разрешила авторам найти нового дистрибьютора. Им стала Ketchup Entertainment, известная работой над фильмами "Под гипнозом", "Хэллбой: Горбун", биографическим фильмом "Феррари" с Адамом Драйвером в главной роли, а также еще одним фильмом франшизы – "Луни Тюнз: Спасти планету".

Таким образом, Койот пережил даже то, что для него страшнее любой ловушки АКМЕ, – голливудское производство.



"Койот против АКМЕ" / Фото Warner Bros



А теперь он наконец-то добрался до большого экрана. И если верить результатам тестовых показов, зрители в возрасте от 12 до 44 лет оценили фильм очень высоко.

А уже через месяц в прокат выйдет новый фильм с Томом Крузом – и на этот раз актер решил удивить не очередным трюком. Для роли он настолько изменил внешность, что узнать голливудскую звезду с первого взгляда будет почти невыполнимой миссией