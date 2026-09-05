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Нарешті – не чергова катапульта

" Койот проти АКМЕ" : дивитись трейлер

За сюжетом Койот роками намагався впіймати Дорожнього Бігуна за допомогою продукції АКМЕ – динамітів, бомб, ракет, катапульт та інших винаходів, які чомусь стабільно працювали проти самого покупця. Тож тепер він вирішує довести в суді, що проблема була не в його геніальному плані, а, можливо, все-таки в якості товарів.

Допомагати Койоту береться адвокат Кевін у виконанні Вілла Форте. На іншому боці барикад – надзвичайно говіркий і нестерпно самовпевнений юрист АКМЕ, якого грає Джон Сіна. Очевидно, судовий процес обіцяє бути не менш вибуховим, ніж усі попередні спроби Койота зловити свою вечерю.

Джеймс Ґанн і Койот? Чому б і ні



"Койот проти АКМЕ" / Фото Warner Bros



Сценаристом і продюсером фільму став Джеймс Ґанн, відомий "Вартовими Галактики" та "Суперменом". Основою історії стали гумористичні есе Ієна Фрейзера для The New Yorker, а режисерське крісло посів Дейв Грін. У фільмі також зіграли Лана Кондор та Пі Джей Бірн.

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Warner Bros. прагнула випустити стрічку про одного з героїв франшизи "Луні Тюнз" ще з моменту успіху спортивного блокбастера "Космічний Джем", проте офіційно вдалося запустити фільм КОЙОТ ПРОТИ АКМЕ у розробку лише в 2018-ому році. У 2023-ому студія відклала фактично готову стрічку “на полицю” заради податкового списання на $30 мільйонів.



"Койот проти АКМЕ" / Фото Warner Bros



Однак після хвилі критики з боку режисерів, акторів і шанувальників студія дозволила авторам підшукати нового дистриб’ютора. Ним став Ketchup Entertainment, відомий роботою зі стрічками "Під гіпнозом", "Геллбой: Горбань", байопіком "Феррарі" з Адамом Драйвером в головній ролі, а також ще одним фільмом франшизи - "Луні Тюнз: Врятувати планету".

Тож Койот пережив навіть те, що для нього страшніше за будь-яку пастку АКМЕ, – голлівудське виробництво.



"Койот проти АКМЕ" / Фото Warner Bros



А тепер він нарешті дістався до великого екрана. І якщо вірити результатам тестових показів, глядачі віком від 12 до 44 років оцінили фільм дуже високо.

А же за місяць у прокат вийде новий фільм із Томом Крузом – і цього разу актор вирішив здивувати не черговим трюком. Для ролі він настільки змінив зовнішність, що впізнати голлівудську зірку з першого погляду буде майже місією нездійснен



