Как отмечается в телеграмме "Бюллетень кинопрокатчика", сделки компании будут свернуты в течение нескольких месяцев. Возможно, россияне уже не увидят в кино романтическую комедию "Братья", премьера которой в сентябре 2022 года, "Билет в рай" с Джулией Робертс и вышедшим в октябре Джорджом Клуни и анимацию "Кот в сапогах 2: Последнее желание" с релизом в декабре 2022 года.

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Universal Pictures прекратит деятельность в россии

После насильственного вооруженного вторжения России на территорию Украины 24 февраля украинские кинокомпании и дистрибьюторы обратились в международные киностудии с призывом к бойкоту проката своих лент в российских кинотеатрах. В результате свои заявления сделали самые известные и крупнейшие кинокомпании Голливуда, среди которых Universal Pictures.

"Материнская компания решила прекратить деятельность в России, поскольку вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", – говорится в письме Universal.

Напомним, в марте 2022 года крупные голливудские студии – Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount – заявили о временной остановке проката своих фильмов в России. Как известно, в 2021 году на фильмы именно этих киностудий пришлось 70 % кинособраний.

По информации российских СМИ, сегодня из-за отсутствия голливудских премьер, количество кинозалов россии, работавших ежедневно, уменьшилось в три раза.

Премьеры Universal

Сейчас в кинотеатрах:

"Посипаки: Становление злодея";

"Мир Юрского периода 3: Доминион";

"Черный телефон".

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Готовят к прокату в 2022 году: