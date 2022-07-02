Як зазначено у телеграмі "Бюллетень кинопрокатчика", операції компанії будуть згорнуті упродовж кількох місяців. Можливо, росіяни вже не побачать у кіно романтичну комедію "Брати", прем’єра якої у вересні 2022 року, "Квиток у рай" з Джулією Робертс та Джорджем Клуні, який вийде у жовтні, та анімацію "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" з релізом у грудні 2022 року.

Дізнавайтеся більше Найкращі кінопрем’єри липня 2022, від яких ви будете у захваті

Universal Pictures припинить діяльність у росії

Після насильницького озброєного вторгнення Росії на територію України 24 лютого українські кінокомпанії та дистриб'ютори звернулись до міжнародних кіностудій із закликом до бойкоту прокату своїх стрічок у російських кінотеатрах. В результаті свої заяви зробили найвідоміші та найбільші кінокомпанії Голлівуду, серед яких Universal Pictures.

"Материнська компанія вирішила припинити діяльність у росії, оскільки вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії", – йдеться в листі Universal.

Нагадаємо, у березні 2022 року великі голлівудські студії – Universal, Warner Bros., Disney, Sony і Paramount - заявили про тимчасову зупинку прокату своїх фільмів у росії. Як відомо, у 2021 році на фільми саме цих кіностудій припало 70 % кінозборів.

За інформацією російських ЗМІ, сьогодні через відсутність голлівудських прем’єр, кількість кінозалів росії, які працювали щоденно, зменшилася у три рази.

Прем’єри Universal

Зараз в кінотеатрах:

"Посіпаки: Становлення лиходія";

"Світ Юрського періоду 3: Домініон";

"Чорний телефон".

До теми Найбільша історія мого життя, – інтерв’ю з головним героєм Праттом про "Світ Юрського періоду 3"

Готують до прокату у 2022 році: