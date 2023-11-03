Среди них много комедийных лент, которые точно улучшат настроение после просмотра. Особенно в этот холодный осенний вечер. Поэтому выбирайте фильм, который будете смотреть уже сегодня, в новой подборке 24 Канала.
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"Загадочное убийство"
Рейтинг IMDb: 6.0
Год: 2019
В ролях: Адам Сендлер, Дженнифер Энистон, Люк Эванс
В этой комедии Энистон сыграла роль жены полицейского Ника – Одри, работающей парикмахершей. Супруги живут в Нью-Йорке, мечтают о путешествии по Европе, в которое наконец отправляются. Однако вместо отдыха паре приходится раскрывать загадочное убийство на борту яхты миллиардера.
"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма
"Загадочное убийство 2"
Рейтинг IMDb: 5.8
Год: 2023
В ролях: Адам Сендлер, Дженнифер Энистон, Марк Стронг
Продолжение комедийной истории начинается с того, что Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство. Их друга-миллиардера похищают из собственной свадьбы, так что впереди у супругов новое грандиозное расследование.
"Загадочное убийство 2": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мы – Миллеры"
Рейтинг IMDb: 7.0
Год: 2013
В ролях: Дженнифер Энистон, Джейсон Судейкис, Уилл Поултер, Эмма Робертс
Дэвид Кларк – мелкий торговец наркотиками, однако он всячески оберегает от них детей. Однажды мужчину ограбили, когда он защищал девочку. Дэвиду нужно рассчитаться с поставщиком, но ничем. Поэтому ему приходится производить поставку крупной партии наркотиков за границу. Что Кларк придумает, чтобы реализовать это, и удастся ли ему хитроумный план?
"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма
"Жена напрокат"
Рейтинг IMDb: 6.4
Год: 2011
В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Николь Кидман, Ник Свардсон, Бруклин Декер, Бэйли Мэдисон
Дэнни – ожесточенный холостяк, которому нравятся только кратковременные связи. Мужчина поражает оригинальностью, потому что для знакомства с девушками одевает кольцо и рассказывает о якобы несчастной супружеской жизни, стремясь вызвать сочувствие. Однако однажды все идет не по плану и красавица Палмер хочет познакомиться с женой Дэнни. Чтобы не признаваться во лжи, он просит помощницу Кэтрин подыграть ему. Чем закончится для них авантюра?
"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма
"Охотник за головами"
Рейтинг IMDb: 5.6
Год: 2010
В ролях: Дженнифер Энистон, Джерард Батлер, Джейсон Судейкис
Майло Бойд – охотник за головами, который нетерпеливо ждет выполнения новой задачи. Муж в восторге, ведь ему нужно поймать бывшую жену Николь, сбежавшую из-под залога. Зная экс-любимую, Майло с легкостью находит ее, но тогда все только начинается.
"Охотник за головами": смотрите онлайн трейлер фильма