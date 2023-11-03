Серед них є багато комедійних стрічок, які точно покращать настрій після перегляду. Особливо цього холодного осіннього вечора. Тож обирайте фільм, який дивитиметеся вже сьогодні, у новій добірці 24 Каналу.
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"Загадкове вбивство"
Рейтинг IMDb: 6.0
Рік: 2019
У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Люк Еванс
У цій комедії Еністон зіграла роль дружини поліцейського Ніка – Одрі, яка працює перукаркою. Подружжя живе в Нью-Йорку, мріє про подорож Європою, в яку нарешті відправляється. Однак замість відпочинку парі доводиться розкривати загадкове вбивство на борту яхти мільярдера.
"Загадкове вбивство": дивіться онлайн трейлер фільму
"Загадкове вбивство 2"
Рейтинг IMDb: 5.8
Рік: 2023
У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Марк Стронґ
Продовження комедійної історії починається з того, що Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство. Їхнього друга-мільярдера викрадають з власного весілля, тож попереду в подружжя нове грандіозне розслідування.
"Загадкове вбивство 2": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ми – Міллери"
Рейтинг IMDb: 7.0
Рік: 2013
У ролях: Дженніфер Еністон, Джейсон Судейкіс, Вілл Поултер, Емма Робертс
Девід Кларк – дрібний торговець наркотиками, однак він всіляко оберігає від них дітей. Одного разу чоловіка пограбували, коли він захищав дівчинку. Девіду потрібно розрахуватися з постачальником, але нічим. Тому йому доводиться здійснювати поставку великої партії наркотиків за кордон. Що Кларк придумає, щоб реалізувати це, і чи вдасться йому хитромудрий план?
"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму
"Дружина напрокат"
Рейтинг IMDb: 6.4
Рік: 2011
У ролях: Адам Сендлер, Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман, Нік Свардсон, Бруклін Декер, Бейлі Медісон
Денні – запеклий холостяк, якому подобаються лише короткочасні зв'язки. Чоловік вражає оригінальністю, бо для знайомства з дівчатами одягає обручку та розповідає про нібито нещасне подружнє життя, прагнучи викликати співчуття. Однак одного разу все йде не за планом і красуня Палмер хоче познайомитися з дружиною Денні. Щоб не зізнаватися у брехні, він просить помічницю Кетрін підіграти йому. Чим закінчиться для них така авантюра?
"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму
"Полювання на колишню"
Рейтинг IMDb: 5.6
Рік: 2010
У ролях: Дженніфер Еністон, Джерард Батлер, Джейсон Судейкіс
Майло Бойд – мисливець за головами, який нетерпляче чекає на виконання нового завдання. Чоловік в захваті, адже йому потрібно вполювати колишню дружину Ніколь, яка втекла з-під застави. Знаючи екскохану, Майло з легкістю знаходить її, але тоді все тільки починається.
"Полювання на колишню": дивіться онлайн трейлер фільму