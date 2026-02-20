24 Канал расскажет, какие легкие комедии стоит посмотреть. Собирайтесь с друзьями и устройте киновечер в эти выходные.
Тоже интересно Не только "Буреломный перевал": какие фильмы с Джейкобом Элорди подарят безумные эмоции
Какие легкие комедии стоит посмотреть?
"Правила флирта"
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
Пьеро – преподаватель философии, который развелся и перестал верить в любовь. Мечтательной Ларе также не повезло в отношениях. Когда они приходят на первое свидание, то чувствуют симпатию друг к другу, но не решаются признаться в чувствах даже себе. Смогут ли главные герои отбросить сомнения и страхи?
"Правила флирта": смотрите онлайн трейлер фильма
"Бабули"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В фильме рассказывается о Джо, который потерял маму и бабушку. Мужчина вспоминает свое детство в Бруклине 1970-х годов, когда они готовили на кухне различные блюда для друзей и родных.
Благодаря деньгам от страховки мамы и с помощью друзей главный герой отрывает старинный итальянский ресторан, где работают четыре бабушки из разных городов Италии, которые делятся собственными рецептами с соседями.
"Бабули": смотрите онлайн трейлер фильма
"Роузы"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Семья Тео и Айви кажется идеальной: успешная карьера, хороший брак и замечательные дети. Однако неожиданно их жизнь рушится. Ресторан женщины начинает развиваться, а мужчина теряет работу, поэтому завидует любимой.
Напряжение растет и супруги принимают решение о разводе. После этого жизнь Тео и Айфи превращается в войну – остроумную и жестокую, а впоследствии она перевернется с ног на голову.
"Роузы": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие комедии 2026 года посмотреть?
"Испытательный срок" – это история о развращенной дочери бизнесмена Полине, которая проходит испытательный месяц в рекламном агентстве. Она соревнуется за должность с принципиальным и целеустремленным Романом. Они имеют совершенно разные взгляды на жизнь, но позже неожиданно сближаются.
"Люди, которых мы встречаем в отпуске" – в фильме рассказывается о двух лучших друзей Поппи и Алексе, которые имеют разный характер. Каждый летний отпуск они проводят вместе. Вдруг дружба парня и девушка сталкивается с испытанием. Могут ли Поппи и Алекс быть идеальной парой?