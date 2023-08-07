10 комедийных фильмов на Netflix, которые поднимут вам настроение

Если вы ищете идеальный способ поразвлечься, то не ходите далеко – на Netflix есть немало фильмов, способных вас рассмешить и поднять настроение. От увлекательных приключений к острому юмору, эти картины доступны для просмотра прямо сейчас.

Обратите внимание на мюзикл Мамма Миа! с Амандой Сейфрид и Мэрил Стрип в главных ролях, а также на комедийный фильм 2005 года "Правила съема: Метод Хитча" с Виллом Смитом. Хорошего просмотра!

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10 комедийных фильмов на Netflix, которые рассмешат до слез.

"Правила съема: Метод Хитча"

Год: 2005

Консультант по отношениям родом из Нью-Йорка увлекается скептической репортершей, бросающей вызов привычной динамике его профессии.

"Правила съема: Метод Хитча": смотрите трейлер

"Счастье для начинающих"

Год: 2023

В попытке начать новое путешествие после бурного развода учительница средней школы приняла смелое решение омолодить свою жизнь, а также свои романтические перспективы. Сделав смелый шаг, она записалась на тяжелую групповую туристическую экспедицию, чтобы найти утешение и любовь среди предстоящих испытаний.

"Счастье для начинающих"

"Чего хотят мужчины"

Год: 2019

Спортивная агент, ранее не замечавшаяся, проявила в себе уникальный талант, позволяющий ей прикоснуться к мыслям мужчин. Используя эту новую способность, ей удалось совершить успешную карьеру, где доминируют мужчины.

"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер

"Красное сообщение"

Год: 2021

Преследуя самого известного вора в мире искусства, профайлер ФБР вынужден стать его сообщником, чтобы схватить неуловимую мошенницу, которая всегда на шаг впереди.

"Красное сообщение": смотрите трейлер

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

Год: 2022

Всемирно известный детектив Бенуа Бланк отправляется в Грецию, чтобы раскрыть тайну, связанную с миллиардером и его колоритными друзьями.

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотрите трейлер

"Немножко беременная"

Год: 2007

После ночи с незнакомцем Элисон понимает, что забеременела. Теперь она должна построить настоящие отношения с этим неудачником – отцом своего ребенка.

"Немножко беременна": смотрите трейлер

"Терминал"

Год: 2004

После государственного переворота на родине Виктор Наворски застрял в аэропорту Кеннеди с паспортом больше не существующей страны.

"Терминал": смотрите трейлер

"Девушка моих кошмаров"

Год: 2007

Убежденный, что нашел женщину своей мечты, мужчина спешит со свадьбой, но уже во время медового месяца понимает, что принял неправильное решение.

"Девушка моих кошмаров": смотрите трейлер

"Дневник Бриджит Джонс"

Год: 2001

Эта интеллектуальная комедия повествует о выборе Бриджит Джонс между двумя мужчинами и открывает возможность лучше понимать женскую психологию.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите трейлер

"Мамма Міа!"

Год: 2008

Молодая женщина приглашает трех бывших любовников своей матери на свою свадьбу на греческом острове в надежде узнать, кто из них ее отец.

"Мамма Міа!": смотрите трейлер