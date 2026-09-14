Веселые и легкие: 5 комедий Netflix, которые можно посмотреть на одном дыхании

Хочется посмотреть что-нибудь легкое и смешное, но опять не знаете, что выбрать на Netflix? На самом деле на платформе есть немало хороших комедий, которые просто затерялись среди более громких новинок.

24 Канал собрал 5 таких фильмов. Они легкие, веселые и отлично подойдут, чтобы немного отдохнуть и поднять себе настроение.

"Подстава"

IMDb 6,5

Двое молодых помощников настолько устали от своих трудоголиков-боссов, что придумывают гениальный, как им кажется, план: влюбить начальников друг в друга. Ведь если руководитель счастлив в личной жизни, возможно, он наконец перестанет писать в 23:48.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 92%, а обозреватели особенно хвалят химию между Зои Дойч и Гленом Пауэллом.

"Подстава": смотреть трейлер

"Песенный конкурс „Евровидение“: История огненной саги"

IMDb 6,5

Двое музыкантов из маленького исландского городка мечтают выиграть "Евровидение". А дальше нас ждут Уилл Феррелл, Рэйчел МакАдамс, невероятные костюмы, абсолютно серьезные лица во время максимально несерьезных песен и примерно все, почему мы любим именно "Евровидение".

Что говорят критики: мнения разделились – 63% на Rotten Tomatoes. Фильм называют затянутым и неровным, но в то же время хвалят за абсурдность, теплоту и искреннюю любовь к самому конкурсу. Зрители оказались более благосклонными – 77% положительных оценок.



"Песенный конкурс Евровидение: История огненной саги": смотреть трейлер

"Винодельческий край"

IMDb 5,5

Шесть подруг отправляются в винодельческий регион Напа, чтобы отпраздновать 50-летие одной из них. План великолепен: вино, красивые пейзажи, старые подруги. Что может пойти не так? Как выясняется, дружба, жизнь и количество выпитого имеют по этому вопросу собственное мнение.

Что говорят критики: фильм получил 66% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают, что фильм не слишком смешной, но очень душевный.



"Винный край": смотреть трейлер

"Боги хэви-метала"

IMDb 6,7

Двое школьников хотят создать метал-группу и выиграть Battle of the Bands. Есть только небольшая проблема: в их школе метал интересует примерно двух человек. И это они сами. Поиски третьего участника приводят их к девушке-виолончелистке, после чего начинается смесь подростковой комедии, музыки, дружбы и той прекрасной фазы жизни, когда любая неловкая ситуация кажется концом цивилизации.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes показывает 62% одобрительных отзывов от критиков и значительно более теплые 83% от зрителей. Обозреватели называют фильм немного банальным, но хвалят молодых актеров, добродушие истории и ее отношение к подростковым аутсайдерам.

"Боги хэви-метала": смотреть трейлер

"Смотри в обе стороны"

IMDb 6,3

Перед выпуском из университета жизнь Натали разделяется на две параллельные версии. В одной она узнает о беременности и остается дома, в другой – переезжает в Лос-Анджелес, чтобы строить карьеру.

Что говорят критики: у фильма 62% от критиков и 72% от зрителей на Rotten Tomatoes. Рецензенты считают, что интересную задумку можно было раскрыть глубже, однако хвалят очарование Рейнгарт и легкий, оптимистичный тон истории.

"Смотри в обе стороны": посмотреть трейлер

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