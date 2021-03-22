Понедельник – достаточно сложный день недели. Поэтому предлагаем завершать его замечательной комедии, которая придаст легкости. Для этого мы подобрали 5 фильмов из творчества непревзойденной Риз Уизерспун, которая 22 марта празднует день рождения.

Знаменитой блондинке Голливуда Риз Уизерспун исполнилось 45 лет. И эта красавица может только вдохновлять своей жизнерадостностью. Поэтому и комедии с ее участием отмечаются большим успехом. И хотя эти ленты не несут какой-то философской мысли, работы Риз Уизерспун – именно то, что идеально подойдет для вечера понедельника.

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"Блондинка в законе"

Год выхода – 2001

Рейтинг IMDb – 6,3

Бешеную популярность актрисе принесла комедия "Блондинка в законе". Лента рассказывает о наивной девушке Элли Вудс, которая встречается с привлекательным парнем колледжа и мечтает о беззаботном будущем с ним. Но наступает время для поступления в университет и юноша выбирает юридический факультет Гарварда. Вслед за ним приезжает Элли, которая уверена, что сможет спасти эти отношения. Но красавица не думала, что бороться придется не только за парня, но и за место в студенческой группе, которая далеко не так приветливая, как представляла себе главная героиня.

Лента "Блондинка в законе" содержит немало стереотипов, которые далеки от реальности. Но все же они не помешали комедии стать одной из самых популярных. Сейчас в сети доступны 2 части этого фильма, а в Голливуде готовятся к созданию следующей ленты о Элли Вудс.

"Блондинка в законе": смотрите трейлер

"Между небом и землей"

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 6,7

Уже в следующей комедии Риз Уизерспун получила кардинально другую роль, которая порадует зрителей курьезными кадрами.

По сюжету, Дэвид находит идеальную квартиру для аренды. Но как только он заселяется в квартиру, встречает призрака Элизабет. Девушка не помнит, что попала в аварию и считает себя хозяйкой дома. Священники, колдуны или экстрасенсы не помогают Дэвиду избавиться от призраки. Поэтому он решает выяснить, кто же такая Элизабет и почему она его преследует.

"Между небом и землей": смотрите трейлер

"Значит, война"

Год выхода – 2012

Рейтинг IMDb – 6,3

Фильмы о шпионах не всегда являются серьезными драмами. Комедия "Значит, война" – прекрасный тому доказательство.

В центре сюжета окажутся спецагенты Франклин и Дак, которые являются лучшими друзьями. Оба начинают отношения с зажигательной красавицей Лорен Скотт, не зная о существовании соперника. Но удержать секреты друзья не могут: узнав правду, они понимают, что борьба за сердце Лорен будет ожесточенной. Агенты ЦРУ используют всю креативность, чтобы испортить свидание друг друга. И на это противостояние можно смотреть вечно.

"Итак, война": смотрите краткий обзор

Комедий много не бывает! Поэтому пригласите близких друзей и выберите смешной фильм на вечер. А чтобы не тратить время на приготовление сладостей, воспользуйтесь кинобоксом Pepsi и Lay's . Пузырьковый напиток и разные вкусы чипсов – это идеальный выбор для этого вечера!

"Красотки в бегах"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 5,2

А вот в комедии "Красотки в бегах" Риз Уизерспун получила роль полицейского-неудачника. О неуклюжей офицере Купер знают все, а после очередного задания она оказывается в отделе хранения доказательств. Судьба дает ей шанс вернуться на патрулирование. Все, что нужно – доставить в другой штат важного свидетеля Даниэлу Ривз, на которую охотится влиятельный мафиози.

Продажные полицейские, курьезные погони с героином, знакомство с преступником: эта комедия содержит много клише и американского юмора.

"Красотки в бегах": смотрите трейлер

"Опять дома"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 5,8

Одинокая мама Элис Конные ведет тихую жизнь, наполняя каждый день будничными заботами. Но в свой день рождения она решает немного расслабиться и взять алкоголя. Этот вечер кардинально меняет жизнь женщины: она проводит ночь со значительно моложе красавцем и приглашает его с двумя друзьями погостить в ее летнем домике.

Знакомство с режиссерами-мечтателями помогает Элис найти верных друзей и осознать, чего она хочет от жизни.