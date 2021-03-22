Понеділок – досить непростий день тижня. Тому пропонуємо завершувати його чудовою комедією, яка додасть легкості. Для цього ми підібрали 5 фільмів з творчості неперевершеної Різ Візерспун, яка 22 березня святкує день народження.

Знаменитій білявці Голлівуду Різ Візерспун виповнилось 45 років. І ця красуня може тільки надихати своєю життєрадісністю. Тому й комедії за її участю відзначаються чималим успіхом. І хоч ці стрічки не несуть якоїсь філософської думки, роботи Різ Візерспун – саме те, що ідеально підійде для вечора понеділка.

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"Білявка в законі"

Рік виходу – 2001

Рейтинг IMDb – 6,3

Шалену популярність актрисі принесла комедія "Білявка в законі". Стрічка розповідає про наївну дівчину Еллі Вудс, яка зустрічається з найпривабливішим хлопцем коледжу і мріє про безтурботне майбутнє з ним. Та наступає час вступу в університет і юнак обирає юридичний факультет Гарварда. Слідом за ним приїжджає Еллі, яка впевнена, що зможе врятувати ці стосунки. Але красуня не думала, що боротись доведеться не тільки за хлопця, а й за місце у студентській групі, яка далеко не така приязна, як уявляла собі головна героїня.

Стрічка "Білявка в законі" містить чимало стереотипів, які далекі від реальності. Але все ж вони не завадили комедії стати однією з найпопулярніших. Наразі у мережі доступні 2 частини цього фільму, а в Голлівуді готуються до створення наступної стрічки про Еллі Вудс.

"Білявка в законі": дивіться трейлер

"Між небом і землею"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 6,7

Вже у наступній комедії Різ Візерспун отримала кардинально іншу роль, яка потішить глядачів курйозними кадрами.

За сюжетом, Девід знаходить ідеальну квартиру для оренди. Та як тільки він заселяється у помешкання, зустрічає примару Елізабет. Дівчина не пам'ятає, що потрапила в аварію та вважає себе господинею дому. Священники, чаклуни чи екстрасенси не допомагають Девіду позбутись примари. Тому він вирішує з'ясувати, хто ж така Елізабет і чому вона його переслідує.

"Між небом і землею": дивіться трейлер

"Отже, війна"

Рік виходу – 2012

Рейтинг IMDb – 6,3

Фільми про шпигунів не завжди є серйозними драмами. Комедія "Отже, війна" – чудовий цьому доказ.

У центрі сюжету опиняться спецагенти Франклін і Дак, які є найкращими друзями. Обидва починають стосунки із запальною красунею Лорен Скотт, не знаючи про існування суперника. Та втримати секрети друзі не можуть: дізнавшись правду, вони розуміють, що боротьба за серце Лорен буде запеклою. Агенти ЦРУ використають всю креативність, щоб зіпсувати побачення один одного. І на це протистояння можна дивитись вічно.

"Отже, війна": дивіться короткий огляд

Комедій багато не буває! Тож запросіть найближчих друзів та оберіть кумедний фільм на вечір. А щоб не витрачати час на приготування смаколиків, скористайтесь кінобоксом Pepsi та Lay’s. Бульбашковий напій та різні смаки чипсів – це бездоганний вибір для цього вечора!

"Красуні в бігах"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 5,2

А от в комедії "Красуні в бігах" Різ Візерспун отримала роль поліцейської-невдахи. Про незграбну офіцерку Купер знають всі, а після чергового завдання вона опиняється у відділі зберігання доказів. Доля дає їй шанс повернутись на патрулювання. Все, що треба – доправити до іншого штату важливого свідка Даніелу Рівз, на яку полює впливовий мафіозі.

Продажні поліцейські, курйозні погоні з героїном, знайомство зі злочинцем: ця комедія містить чимало кліше та американського гумору.

"Красуні в бігах": дивіться трейлер

"Знову вдома"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 5,8

Одинока матуся Еліс Кінні веде тихе життя, наповнюючи кожен день буденними турботами. Та у свій день народження вона вирішує трішки розслабитись і перебрати алкоголю. Цей вечір кардинально змінює життя жінки: вона проводить ніч зі значно молодшим красенем та запрошує його з двома друзями погостювати у її літньому будиночку.

Знайомство з режисерами-мрійниками допомагає Еліс знайти вірних друзів та усвідомити, чого вона хоче від життя.

"Знову вдома": дивіться трейлер