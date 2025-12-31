От голливудской комедийной классики до самых свежих украинских премьер – в этой подборке мы вспоминаем ленты, которые учат нас смеяться над собственными ошибками и напоминают: настоящее счастье часто скрывается не в магии, а в том, чтобы просто быть собой. В материале 24 Канала выбирайте ленту для себя.

Какие комедии посмотреть в праздничный период?

"7 желаний" (2026)

Что будет, если Вселенная вдруг решит выполнить ваши детские прихоти, о которых вы давно забыли, будучи озабоченным взрослым? Главный герой этой новой украинской комедии, амбициозный юрист Александр (Артур Логай), настолько погружен в погоню за должностью мечты, что готов пожертвовать даже Рождеством с семьей.

Однако чудо Святого Николая, который неожиданно решил выполнить все детские желания взрослого Александра, превращает жизнь мужчины в настоящий аттракцион абсурда: вместо деловых ужинов – горы сладостей, вместо статусного авто – лохматый пес, о котором он мечтал в детстве, а бывшая одноклассница (Ксения Мишина) внезапно появляется с предложением руки и сердца.

"7 желаний": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер Дмитрий Шмурак создал яркую комедию о том, как трудно удержать здравый смысл, когда твой внутренний мальчик получает пульт от реальности, и одновременно – теплый рассказ о самых важных вещах в жизни.

Фильм мастерски использует классический комедийный прием "переоценки ценностей", заставляя героя (а вместе с ним и нас) задуматься: не слишком ли много настоящего мы теряем в погоне за иллюзорным успехом? "7 желаний" – в кинотеатрах Украины с 8 января.

"Лжец, лжец" (1997)

Если существует эталон комедии о "желаниях, пошедших не так", то вот он – фильм Тома Шедьяка "Лжец, лжец" с неповторимым Джимом Керри в зените его славы. Он играет успешного адвоката Флетчера Рида, который построил карьеру на виртуозном умении приукрашивать действительность.

"Лжец, лжец": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако после того, как его сын Макс загадывает на день рождения только одно желание – чтобы папа хотя бы один день не врал – жизнь Флетчера превращается в настоящий ад. Внезапно он теряет контроль над собственным языком именно в тот день, когда от его способности выкручиваться зависит важнейшее судебное дело в карьере.

"Брюс Всемогущий" (2003)

Все мы иногда сетуем на несправедливость судьбы, но Брюс Нолан пошел дальше и выдвинул претензии самому Богу. А Он, свою очередь, решил на них ответить... Поэтому, Творец ушел в отпуск и передал Брюсу – репортеру-неудачнику из Баффало – все свои полномочия.

Сначала Брюс искренне радуется своей божественной силе, хотя и использует ее явно не по назначению – например, чтобы создать себе идеальную прическу, укротить трафик или отомстить коллегам. Однако вскоре Брюс начинает понимать, что большая сила – это еще и большая ответственность; что отвечать на миллионы молитв одновременно – это не так весело, как казалось; а принуждение воли не способен заставить человека полюбить тебя по-настоящему.

"Брюс Всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

Эта лента стала завершением неофициальной трилогии Тома Шедьяка с Джимом Керри после фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" (1994) и уже упомянутого "Лжец, лжец". Дуэт Керри и непревзойденного Моргана Фримена в роли Бога стал каноническим, а Дженнифер Энистон в роли подруги Брюса Грейс добавила истории теплоты и искренности.

"Чего хотят женщины" (2000)

Эта искрящаяся романтическая комедия режиссера Нэнси Майерс предлагает самую желанную суперсилу для любого мужчины – способность слышать женские мысли.

Главный герой, самоуверенный мачо и звезда рекламного бизнеса Ник Маршалл (Мел Гибсон), после несчастного случая в ванной внезапно получает доступ к "прямому эфиру" из голов всех женщин вокруг. Его первое желание – использовать этот дар, чтобы на работе опередить новую конкурентку Дарси Макгуайр (Хелен Хант), а еще – соблазнить едва ли не каждую встречную женщину.

"Чего хотят женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако вместо ожидаемого триумфа Ник оказывается в эпицентре забавных конфузов, ведь, как оказалось, узнавать, что женщины думают о нем на самом деле, – это довольно болезненный, хотя и чрезвычайно поучительный опыт.

"Клик: С пультом по жизни" (2006)

Кто бы не хотел иметь возможность "прокрутить" скучное совещание, пробки на дорогах или семейную ссору? Вот и успешный архитектор Майкл Ньюмен (Адам Сэндлер) имел такое заветное желание. И тут он случайно получает от чудаковатого изобретателя универсальный пульт, управляющий самим временем!

Получив этот фантастический девайс, Майкл начинает активно пользоваться функциями "пропустить" и "перемотать вперед", чтобы быстрее добраться до желанного повышения.

Однако он не учитывает важного нюанса: пульт запоминает его предпочтения и начинает сам "прокликивать" целые годы жизни, оставляя героя зрителем на празднике собственной судьбы, где дети уже выросли, а близкие люди стали чужими.

"Клик: С пультом по жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

Адам Сэндлер в этой ленте демонстрирует удивительную трансформацию от комика до сильного драматического актера, а компанию ему составляют Кейт Бекинсейл и харизматичный Кристофер Уокен в роли изобретателя.

Фильм режиссера Фрэнка Корачи мастерски заманивает зрителя забавными выходками с пультом, чтобы в конце концов нанести эмоциональный удар и напомнить: жизнь – это не только яркие моменты побед, но и те самые "скучные" минуты, которые и делают нас людьми.

"Ослепленный желаниями" (2000)

В комедии Гарольда Рамиса застенчивый программист Элиот Ричардс (Брендан Фрейзер) настолько отчаивается из-за скучной жизни и неразделенной любви, что соглашается на предложение самой Дьяволицы (Элизабет Херли). Условие простое: выполнение семи желаний в обмен на душу. Однако Эллиот быстро убеждается, что желание мало загадать – надо еще правильно их сформулировать: стоит ему пожелать стать богатым и влиятельным человеком, как он становится колумбийским наркобароном, а мечта о жизни чувственного интеллектуала оборачивается бесконечными слезами над закатом солнца.

"Ослепленный желаниями": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента "Ослепленный желаниями" – римейк одноименного фильма 1967 года – остается актуальной и сегодня благодаря своему остроумному сценарию, вневременному юмору и никогда не лишнему напоминанию о том, что трава за чужим забором может только издалека казаться зеленее собственной.

"Любовь, секс и выборы" (2026)

"Ты хочешь, чтобы на тебя смотрели? Я сделаю так, что на тебя залипнут миллионы!", – говорит агент по подбору актрис в фильмы для взрослых Мартин (Артур Игнатенко), который в ночном клубе находит идеальную кандидатку для новой роли – тусовщицу Дашу (Лилия Цвеликова), которая ну очень-очень хочет внимания и славы. Однако после успешных первых съемок, выясняется, что Даша – жена местного мэра.

"Любовь, секс и выборы": смотрите онлайн трейлер фильма

Бедолаге Мартину, который этими съемками существенно запятнал мэру репутацию, теперь нужно позаботиться не только о собственной карьере и жизни, а еще и о... предстоящих выборах и неожиданно найденной любви.

Кроме Игнатенко и Цвеликовой, в фильме также снялись Алексей Суровцев, Нина Набока, Александр Мельник и реальная звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон (Юлия Сенюк). А в кинотеатрах эту новую провокационную украинскую комедию мы увидим 5 февраля.