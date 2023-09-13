24 Канал подготовил подборку фильмов для теплого осеннего вечера, которые обеспечат вам хорошее настроение. Выбирайте из наиболее предпочитаемого списка и наслаждайтесь просмотром.

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"Почему он?"

Во время каникул, Нед, отец, который всегда был очень заботливым и любящим, отправился вместе со своей семьей к дочери в колледж. Там он столкнулся с самым неожиданным испытанием в своей жизни – бойфрендом своей дочери Лердом. Лерд, милосердный, но не очень искусный в общении миллиардер из Кремниевой долины, не отвечает строгим моральным стандартам Неда.

"Почему он?" 2016: смотрите трейлер

"Свадебный погром"

В фильме рассказывается история братьев Дэйва и Майка Стенгла, настоящих тусовщиков. Каждый семейный праздник превращается в катастрофу для других членов семьи. Сейчас на очереди – свадьба их сестры на Гавайях.

"Свадебный погром" 2016: смотрите трейлер

"Девушка моих кошмаров"

Забавная история о молодом парне, который испытывает постоянные неудачи в личной жизни.

"Девушка моих кошмаров" 2007: смотрите трейлер

К слову 3 классные фильмы, вдохновляющие на изменения

"Загадочное убийство"

Лента рассказывает о Нике и Одре – супругах, которые отправились в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с денежным мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми для полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

"Загадочное убийство" 2019: смотрите трейлер

"Диктатор"

Это смешная история о диктаторе, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою страну.

"Диктатор" 2012: смотрите трейлер