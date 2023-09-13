24 Канал підготував добірку фільмів для теплого осіннього вечора, які забезпечать вам хороший настрій. Обирайте зі списку, що найбільше подобається і насолоджуйтеся переглядом.

Цікаво Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

5 крутих комедій на вечір, щоб розслабитися

"Чому він?"

Під час канікул, Нед, батько, який завжди був надзвичайно турботливим і люблячим, відправився разом зі своєю родиною до доньки в коледж. Там він стикнувся з найбільш несподіваним випробуванням у своєму житті – бойфрендом своєї доньки, Лердом. Лерд, милосердний, але не дуже вправний у спілкуванні мільярдер з Кремнієвої долини, не відповідає суворим моральним стандартам Неда.

"Чому він?" 2016: дивіться трейлер

"Весільний погром"

У фільмі розповідається історія братів Дейва і Майка Стенгл, справжніх тусовщиків. Кожне родинне свято перетворюється на катастрофу для інших членів родини. Зараз на черзі - весілля їх сестри на Гаваях.

"Весільний погром" 2016: дивіться трейлер

"Дівчина моїх кошмарів"

Кумедна історія про молодого хлопця, який зазнає постійних невдач в особистому житті.

"Дівчина моїх кошмарів" 2007: дивіться трейлер

До слова 3 класні фільми, які надихають на зміни

"Загадкове вбивство"

Стрічка розповідає про Ніка та Одрі – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

"Загадкове вбивство" 2019: дивіться трейлер

"Диктатор"

Це смішна історія про диктатора, який ризикує своїм життям, аби в жодному разі не допустити демократію у свою країну.

"Диктатор" 2012: дивіться трейлер