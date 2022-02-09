Интересные факты о фильме "ДОГ"

Комедия рассказывает о красавце-военном Бриггсе (Ченнинг Татум), которому поручают перевести через всю Америку Лулу – собаку его боевого товарища. Об этом Кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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Отметим, новая комедия стала общим режиссерским дебютом для Татума и его давнего друга и коллаборанта – сценариста Рида Каролина, который работал ранее вместе с Татумом над франшизами "Супер Майк" и "Мачо и ботан". Соавтором Каролина при написании сценария стал начинающий драматург Бретт Родригес, начинавший свою карьеру на Фабрике звезд как личный ассистент Ченнинга Татума.

Несколько лет назад мы потеряли нашего общего друга и устроили в его честь путешествие по всему Западному побережью Штатов. Это было не только жестом памяти, но и местом нашего самоочищения, когда мы снова стали смеяться и ценить жизнь,

– рассказал о проекте Ченнинг Татум изданию Entertainment Weekly.

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Кроме путешествия автобиографическим элементом "ДОГА" стала и кличка собаки "Лулу" – именно так звали домашнего питомца Татума, которого не стало три года назад.

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Вместо создания полностью автобиографического фильма команда приняла другое решение – вместо кинозвезды в поездку отправляется военный. И это тоже имело особый смысл для Татума, ведь несколько лет назад он стал частью документального проекта о тренировках и жизни армейских собак.

Эта история меня по-настоящему задела, тем более что один из моих кузенов работает с собаками в Нацгвардии США,

– поделился Татум.

Кадр из фильма "ДОГ" / Фото пресс-службы фильма

По его словам, он понял, как сделать фильм "удивительным, по-настоящему интересным и открывающим что-то новое в семейных комедиях о дружбе человека и собаки".

Кроме Татума в фильме также сыграли комики Билл Берр ("Мандалорец", "Король Стейтен-Айленда") и Джейн Адамс ("Уловки", "Вечное сияние чистого разума"), а также звезда "Йеллоустона" и "Нового мира" К'Орианка Килчер.

В украинских кинотеатрах премьера комедии для всей семьи "ДОГ" с Ченнингом Татумом в главной роли состоится 24 февраля 2022 года.