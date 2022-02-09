Цікаві факти про фільм "ДОГ"

Комедія розповідає про красеня-військового Бріггса (Ченнінг Татум), якому доручають перевести через усю Америку Лулу – собаку його бойового товариша. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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Зазначимо, нова комедія стала спільним режисерським дебютом для Татума та його давнього друга та колаборанта – сценариста Ріда Кароліна, який працював раніше разом із Татумом над франшизами "Супер Майк" та "Мачо і ботан". Співавтором Кароліна при написанні сценарію став драматург-початківець Бретт Родрігес, який розпочинав свою кар'єру у Фабриці зірок як особистий асистент Ченнінга Татума.

Кілька років тому ми втратили нашого спільного друга і влаштували на його честь подорож через усе Західне узбережжя Штатів. Це було не лише жестом пам'яті, а й місцем нашого самоочищення, коли ми знову стали сміятися та цінувати життя,

– розповів про проєкт Ченнінг Татум виданню Entertainment Weekly.

"ДОГ": дивіться український трейлер

Крім подорожі автобіографічним елементом "ДОГА" стала і кличка собаки "Лулу" – саме так звали домашнього вихованця Татума, якої не стало три роки тому.

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Замість створення повністю автобіографічного фільму команда ухвалила інше рішення – замість кінозірки у подорож вирушає військовий. І це також мало особливий сенс для Татума, адже кілька років тому він став частиною документального проєкту про тренування та життя армійських собак.

Ця історія мене по-справжньому зачепила, тим більше, що один із моїх кузенів працює із собаками у Нацгвардії США,

– поділився Татум.



Кадр з фільму "ДОГ" / Фото пресслужби фільму

За його словами, він зрозумів, як зробити фільм "дивовижним, по-справжньому цікавим і таким, що відкриває щось нове в сімейних комедіях про дружбу людини та собаки".

Окрім Татума у ​​фільмі також зіграли коміки Білл Берр ("Мандалорець", "Король Стейтен-Айленда") та Джейн Адамс ("Хитрощі", "Вічне сяйво чистого розуму"), а також зірка "Єллоустоуна" та "Нового світу" К’Оріанка Кілчер.

В українських кінотеатрах прем'єра комедії для всієї родини "ДОГ" із Ченнінгом Татумом у головній ролі відбудеться 24 лютого 2022 року.