В интервью для 24 Канала Анна Мачух рассказала о развитии украинского кино во время войны. Она отметила, что в Украине активно развивается комедийный жанр, например, уже в следующем месяце мы увидим фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург". А недавно фильм по сценарию Ирены Карпы "Соседка" стал самой кассовой лентой. Но что не так с комедией-караоке "Похороны Путина" – идем дальше.

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Анна Мачух о новой комедии-караоке "Похороны Путина"

По словам Анны Мучух, украинцы часто обращаются к юмору, чтобы отрефлексировать драматические события или чтобы отвлечься от трагической реальности и получить разрядку мозга. "Однако, в плоскости производства аудиовизуального контента мы имеем большой пробел в нравственном вопросе. Часто создатели не задумываются над влиянием того или иного произведения на аудиторию, считают, что зритель пользуется спросом на подобные проекты ("Похороны Путина" – 24 канал). Впрочем, это не совсем так", – сказала Мачех.

Нельзя считать зрителя глупым и невежественным, чтобы предлагать ему такой продукт. Ведь культура имеет целью формировать и усиливать идентичность нации, воспитывать ее вкусы. А такие проекты, которые вы указали, не имеют ничего общего с культурой. Это скорее фоновый контент очень низкого качества, который создается для просмотров и ругательств,

– продолжила она.

Создатели комедии отмечали, что съемки должны пройти весной и летом, а средства на этот проект "собираюсь всей страной". Генеральным продюсером шоу выступил Юрий Горбунов, а режиссером Николай Куцик, за плечами которого работа над проектами "Великие Вуйки", "Последний москаль" и "Бешеная свадьба".

В будущей комедии сыграют следующие актеры:

Алексей Арестович;

Юрий Горбунов;

Светлана Тарабарова;

Певица Цветок;

Андрей Мацола;

Бампер и Сусс.

"Похороны Путина": смотрите тизер