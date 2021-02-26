В Голливуде начались съемки комедийного боевика Shotgun Wedding. Главную роль здесь сыграет Дженнифер Лопес. В канун старта проекту актриса поделилась в сети первым снимком в свадебном платье.

Единственная фотография появилась в инстаграм-сторис Дженнифер Лопес. В кадре можно увидеть актрису в фатиновом платье с рукавами-воланами и шлейфом, которые являются трендом сезона. Наряд обнажал плечи Джей Ло, что будет выглядеть очень эффектно в комедии.

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Привлекла внимание и прическа Дженнифер Лопес. На киносвадьбу ее героиня придет с кудрявыми волосами, собранными в пышную прическу.



Дженнифер Лопес перед съемками новой комедии / Фото Instagram / @jlo

Shotgun Wedding: сюжет фильма

В центре комедийного боевика Shotgun Wedding – молодая пара, которая потеряла страсть. Но вместо того, чтобы разойтись, Дарси и Том решают спасти отношения, пойдя к алтарю. Они арендуют элитный зал и приглашают близких людей на свадьбу. Однако вместо идеальной церемонии пара получает немало проблем: банкет захватывают вооруженные преступники, а женихам ничего не остается, как защищать себя и родных. "И пока смерть не разлучит их", – уже шутят пользователи в сети.

Премьера фильма Shotgun Wedding запланирована на 2022 год. Сейчас же начались съемки боевика, которые станут настоящим хитом через звездный состав.

Акторський склад комедії

Продюсерами Shotgun Wedding выступили Дженнифер Лопес и Райан Рейнольдс. Именно они подбирали актеров на главные роли в фильм. Поэтому зрители смогут увидеть: