У Голлівуді розпочались зйомки комедійного бойовика Shotgun Wedding. Головну роль тут зіграє Дженніфер Лопес. У переддень старту проєкту актриса поділилась у мережі першим знімком у весільній сукні.

Єдина світлина з'явилась в інстаграм-сторіс Дженніфер Лопес. На кадрі можна побачити актрису у фатиновій сукні з рукавами-воланами та шлейфом, які є трендом сезону. Вбрання оголювало плечі Джей Ло, що виглядатиме дуже ефектно в комедії.

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Привернула увагу й зачіска Дженніфер Лопес. На кіновесілля її героїня прийде з кучерявим волоссям, зібраним у пишну зачіску.



Дженніфер Лопес перед зйомками нової комедії / Фото Instagram / @jlo

Shotgun Wedding: сюжет фільму

У центрі комедійного бойовика Shotgun Wedding – молода пара, яка втратила пристрасть. Та замість того, щоб розійтись, Дарсі і Том вирішують врятувати стосунки, пішовши до вівтаря. Вони орендують елітний зал та запрошують найближчих людей на весілля. Проте замість ідеальної церемонії пара отримує чимало проблем: банкет захоплюють озброєні злочинці, а нареченим нічого не залишається, як боронити себе і рідних. "І поки смерть не розлучить їх", – вже жартують юзери у мережі.

Прем'єра фільму Shotgun Wedding запланована на 2022 рік. Наразі ж розпочались зйомки бойовика, який стане справжнім хітом через зірковий склад.

Акторський склад комедії

Продюсерами Shotgun Wedding виступили Дженніфер Лопес та Раян Рейнольдс. Саме вони підбирали акторів на головні ролі у фільм. Відтак глядачі зможуть побачити: