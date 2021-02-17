Комедійний бойовик Shotgun Wedding викликає все більше обговорення в пресі, адже його автори розкривають нові деталі стрічки. Так, стало відомо, що одну з головних ролей отримав співак та володар Греммі Ленні Кравіц. Він зіграє колишнього коханого героїні Дженніфер Лопес.

Відомо, що Дженніфер Лопес є однією з виконавчих продюсерок фільму Shotgun Wedding. Тому вона не тільки постане у головній ролі в цій комедії, але й підбирає колег, які гратимуть її обранців. Серед них – Ленні Кравіц, який перевтілиться у колишнього хлопця красуні.

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Дженніфер Лопес і Ленні Кравіц / Фото Pinterest

Інформацію про результати кастингів підтвердили автори стрічки. За їхніми словами, зйомки комедійного бойовика розпочнуться до кінця лютого 2021 року.

Shotgun Wedding: сюжет фільму

Стрічка Shotgun Wedding розкаже про Дарсі і Тома. Коли їхні почуття згасають, пара вирішує таки піти до вівтаря, щоб врятувати стосунки. Вони орендують розкішний комплекс для церемонії та запрошують близьких людей та навіть колишніх обранців. Однак замість розкішного весілля головні герої починають боротись за своє життя. Озброєні злочинці захоплюють комплекс, а Дарсі і Том об'єднуються, аби врятувати гостей свого весілля.

У пресі вже жартують, що фраза "Поки смерть не розлучить їх" може по-іншому зазвучати у фільмі.

Очікується, що фільм Shotgun Wedding вийде на екрани у 2022 році. Автори бойовика не називають остаточної дати релізу та завершують останні підготування до старту зйомок.

Акторський склад фільму

Вперше про цей проєкт стало відомо у жовтні 2020 року. Тоді у Голлівуді оголосили, що Дженніфер Лопес і Армі Гаммер зіграють закохану пару. Однак після резонансного скандалу з листуванням актор відмовився від зйомок. Натомість авторам бойовика довелось поспіхом шукати заміну Армі Гаммеру.

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Зрештою у фільмі Shotgun Wedding можна буде побачити:

Дженніфер Лопес

Джоша Дюамеля

Ленні Кравіца

Чіча Маріна

Д'Арсі Карден

Селену Тан

Алекса Малларі-молодшого

Режисером стрічки виступить Джейсон Мур, добре відомий за фільмами "Ідеальний голос", "Гніздечко" та "Учень чаклуна".