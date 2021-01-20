Після гучного скандалу з листуванням Армі Гаммер відмовився від ролі у фільмі Shotgun Wedding. Наразі продюсери стрічки ведуть перемовини з Джошем Дюамелем. Відтак саме цей красень може зіграти нареченого Дженніфер Лопес у новій комедії.

Джош Дюамель замінить Армі Гаммера у фільмі

Наразі актор ще веде перемовини із творцями фільму. Цікаво, що однією з виконавчих продюсерок є Дженніфер Лопес, тому результати кастингу залежать і від її вибору. Як повідомляє Deadline, актриса з іншими творцями фільму Shotgun Wedding запропонували роль Джошу Дюамелю, відтак глядачі в очікуванні, коли зможуть побачити цю кінопару на екранах.

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Поки офіційного результату кастингу не оголошували. За голлівудськими традиціями, Джош Дюамель не коментує майбутній проєкт, поки не підпише контракт.



Дженніфер Лопес і Джош Дюамель знімуться у новій комедії / Фото Pinterest

Shotgun Wedding: сюжет фільму

Вперше про майбутні зйомки стало відомо у жовтні 2020 року, коли у ЗМІ оголосили, що Дженніфер Лопес і Армі Гаммер зіграють закохану пару. Фільм Shotgun Wedding не нагадуватиме типову мелодраму, а буде захопливою комедією з елементами бойовика.

У центрі подій опиняться Дарсі і Том – здавалось би, звичайна парочка, яка готується до весілля і має чимало стресів. Щоб врятувати стосунки, головні героя таки вирішили піти до вівтаря, хоч і розуміють, що їхня пристрасть вже згасла. Але замість очікуваної розкішної церемонії Дарсі і Том будуть рятуватись від озброєних злочинців, які захопили їхній весільний зал.

Армі Гаммер відмовився від зйомок: причина