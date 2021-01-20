Дженніфер Лопес знайшла заміну Армі Гаммеру у новому фільмі: названо ім'я актора
Після гучного скандалу з листуванням Армі Гаммер відмовився від ролі у фільмі Shotgun Wedding. Наразі продюсери стрічки ведуть перемовини з Джошем Дюамелем. Відтак саме цей красень може зіграти нареченого Дженніфер Лопес у новій комедії.
Джош Дюамель замінить Армі Гаммера у фільмі
Наразі актор ще веде перемовини із творцями фільму. Цікаво, що однією з виконавчих продюсерок є Дженніфер Лопес, тому результати кастингу залежать і від її вибору. Як повідомляє Deadline, актриса з іншими творцями фільму Shotgun Wedding запропонували роль Джошу Дюамелю, відтак глядачі в очікуванні, коли зможуть побачити цю кінопару на екранах.
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Поки офіційного результату кастингу не оголошували. За голлівудськими традиціями, Джош Дюамель не коментує майбутній проєкт, поки не підпише контракт.
Дженніфер Лопес і Джош Дюамель знімуться у новій комедії / Фото Pinterest
Shotgun Wedding: сюжет фільму
Вперше про майбутні зйомки стало відомо у жовтні 2020 року, коли у ЗМІ оголосили, що Дженніфер Лопес і Армі Гаммер зіграють закохану пару. Фільм Shotgun Wedding не нагадуватиме типову мелодраму, а буде захопливою комедією з елементами бойовика.
У центрі подій опиняться Дарсі і Том – здавалось би, звичайна парочка, яка готується до весілля і має чимало стресів. Щоб врятувати стосунки, головні героя таки вирішили піти до вівтаря, хоч і розуміють, що їхня пристрасть вже згасла. Але замість очікуваної розкішної церемонії Дарсі і Том будуть рятуватись від озброєних злочинців, які захопили їхній весільний зал.
Армі Гаммер відмовився від зйомок: причина
- Скандальні новини про Армі Гаммера поширились після його розлучення з Елізабет Чемберс. Після 10 років шлюбу пара раптово оголосила про розрив.
- Інсайдери назвали причину розлучення. За їхніми словами, Армі Гаммер часто зраджував дружині, вживав наркотики та алкоголь. Шлюб тримався на грані краху кілька років, а головною причиною, чому Елізабет Чемберс не йшла від чоловіка, були двоє дітей.
- Резонансний скандал спалахнув, коли у мережу злили фрагменти листування Армі Гаммера. У листуванні актор розповідав про сексуальні фантазії, які включали зґвалтування і канібалізм.
- Повідомлення сприйняли спершу як фейк. Однак колишні коханки Армі Гаммера підтвердили, що він схильний до таких практик. Одна з дівчат навіть заявила, що проходила реабілітаційний курс з психологом після розриву з Армі Гаммером. Дівчина піддавалась фізичному насиллю.
- Днями в інстаграмі викрили неофіційну сторінку актора. Там красень публікував дивні фото та знімки оголеної жінки на ліжку.
- Після резонансу Армі Гаммер відмовився від запланованих зйомок, наголосивши, що не може покинути своїх дітей на 4 місяці.
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