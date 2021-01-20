Дженнифер Лопес нашла замену Арми Хаммеру в новом фильме: названо имя актера
После громкого скандала с перепиской Арми Хаммер отказался от роли в фильме Shotgun Wedding. Сейчас продюсеры ленты ведут переговоры с Джошем Дюамелем. Поэтому именно этот красавец может сыграть жениха Дженнифер Лопес в новой комедии.
Джош Дюамель заменит Арми Хаммера в фильме
Сейчас актер еще ведет переговоры с создателями фильма. Интересно, что одной из исполнительных продюсерок является Дженнифер Лопес, поэтому результаты кастинга зависят и от ее выбора. Как сообщает Deadline, актриса с другими создателями фильма Shotgun Wedding предложили роль Джошу Дюамелю, поэтому зрители в ожидании, когда смогут увидеть эту кинопару на экранах.
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Пока официального результата кастинга не объявляли. По голливудским традициям, Джош Дюамель не комментирует будущий проект, пока не подпишет контракт.
Дженнифер Лопес и Джош Дюамель снимутся в новой комедии / Фото Pinterest
Shotgun Wedding: сюжет фильма
Впервые о предстоящих съемках стало известно в октябре 2020 года, когда в СМИ объявили, что Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют влюбленную пару. Фильм Shotgun Wedding не будет напоминать типичную мелодраму, а будет захватывающей комедией с элементами боевика.
В центре событий окажутся Дарси и Том – казалось бы, обычная парочка, которая готовится к свадьбе и имеет немало стрессов. Чтобы спасти отношения, главные героя все же решили пойти к алтарю, хотя и понимают, что их страсть уже угасла. Но вместо ожидаемой роскошной церемонии Дарси и Том будут спасаться от вооруженных преступников, которые захватили их свадебный зал.
Арми Хаммер отказался от съемок: причина
- Скандальные новости про Арми Хаммера распространились после его развода с Элизабет Чэмберс. После 10 лет брака пара внезапно объявила о разрыве.
- Инсайдеры назвали причину развода. По их словам, Арми Хаммер часто изменял жене, употреблял наркотики и алкоголь. Брак держался на грани краха несколько лет, а главной причиной, почему Элизабет Чэмберс не уходила от мужа, были двое детей.
- Резонансный скандал разгорелся, когда в сеть слили фрагменты переписки Арми Хаммера. В переписке актер рассказывал о сексуальных фантазиях, которые включали изнасилование и каннибализм.
- Сообщение восприняли сначала как фейк. Однако бывшие любовницы Арми Хаммера подтвердили, что он склонен к таким практикам. Одна из девушек даже заявила, что проходила реабилитационный курс с психологом после разрыва с Арми Хаммером. Девушка подвергалась физическому насилию.
- На днях в инстаграме разоблачили неофициальную страницу актера. Там красавец публиковал странные фото и снимки обнаженной женщины на кровати.
- После резонанса Арми Хаммер отказался от запланированных съемок, отметив, что не может бросить своих детей на 4 месяца.
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