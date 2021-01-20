После громкого скандала с перепиской Арми Хаммер отказался от роли в фильме Shotgun Wedding. Сейчас продюсеры ленты ведут переговоры с Джошем Дюамелем. Поэтому именно этот красавец может сыграть жениха Дженнифер Лопес в новой комедии.

Джош Дюамель заменит Арми Хаммера в фильме

Сейчас актер еще ведет переговоры с создателями фильма. Интересно, что одной из исполнительных продюсерок является Дженнифер Лопес, поэтому результаты кастинга зависят и от ее выбора. Как сообщает Deadline, актриса с другими создателями фильма Shotgun Wedding предложили роль Джошу Дюамелю, поэтому зрители в ожидании, когда смогут увидеть эту кинопару на экранах.

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Пока официального результата кастинга не объявляли. По голливудским традициям, Джош Дюамель не комментирует будущий проект, пока не подпишет контракт.



Дженнифер Лопес и Джош Дюамель снимутся в новой комедии / Фото Pinterest

Shotgun Wedding: сюжет фильма

Впервые о предстоящих съемках стало известно в октябре 2020 года, когда в СМИ объявили, что Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют влюбленную пару. Фильм Shotgun Wedding не будет напоминать типичную мелодраму, а будет захватывающей комедией с элементами боевика.

В центре событий окажутся Дарси и Том – казалось бы, обычная парочка, которая готовится к свадьбе и имеет немало стрессов. Чтобы спасти отношения, главные героя все же решили пойти к алтарю, хотя и понимают, что их страсть уже угасла. Но вместо ожидаемой роскошной церемонии Дарси и Том будут спасаться от вооруженных преступников, которые захватили их свадебный зал.

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