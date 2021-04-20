В Доминиканской Республике продолжаются съемки комедии Shotgun Wedding с Дженнифер Лопес в главной роли. В перерыве между съемками актриса сделала серию эффектных фото, которыми охотно поделилась с поклонниками.

Дженнифер Лопес имела роскошный вид не только на съемочной площадке комедии Shotgun Wedding. В один из рабочих дней актриса сделала паузу на кофе и устроила импровизированную фотосессию.

Смотрите также Леди Гага примерила свадебное платье на съемках "Дома Гуччи"

На фото, которые кинозвезда охотно разместила в блоге, видно, как она устроилась на лестнице трейлера с именном чашкой в ​​руках. Дженнифер Лопес позировала в стильной рубашке, завязанной на талии и белых брюках, что выглядели очень стильно. А дополнили образ актрисы макияж и волнистые волосы.

Разговоры за чашкой кофе,

– написала Дженнифер Лопес.

В заметке она обозначила продюсера Элейн Голдсмит-Томас и визажиста Кейт Бест, которые являются коллегами Дженнифер Лопес в комедии Shotgun Wedding.

Shotgun Wedding: коротко о фильме

Еще в октябре 2020 года в прессе распространили информацию о съемках будущей комедии Shotgun Wedding . На главные роли тогда пригласили Джей Ло и Арми Хаммера. Однако из-за громкого секс-скандала актера уволили из проекту, а на его роль утвердили Джоша Дюамеля .

По сюжету, Дарси и Том решают пойти к алтарю, чтобы спасти свои отношения, которые оказались на грани разрыва. Для этого пара арендует роскошный свадебный зал и приглашает близких людей на праздник. Однако ожидаемая церемония идет не по плану: гостей захватывают вооруженные преступники, а Дарси и Том объединяются, чтобы спасти родных.

Премьера комедии Shotgun Wedding запланирована на 2022 год. В фильме зрители смогут увидеть:

Дженнифер Лопес

Джоша Дюамеля

Ленни Кравица

Чича Марина

Д'Арси Карден

Селену Тан

Алекса Малларме-младшего