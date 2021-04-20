Дженнифер Лопес показала эффектное фото за кулисами съемок новой комедии
В Доминиканской Республике продолжаются съемки комедии Shotgun Wedding с Дженнифер Лопес в главной роли. В перерыве между съемками актриса сделала серию эффектных фото, которыми охотно поделилась с поклонниками.
Источник:инстаграм Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес имела роскошный вид не только на съемочной площадке комедии Shotgun Wedding. В один из рабочих дней актриса сделала паузу на кофе и устроила импровизированную фотосессию.
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На фото, которые кинозвезда охотно разместила в блоге, видно, как она устроилась на лестнице трейлера с именном чашкой в руках. Дженнифер Лопес позировала в стильной рубашке, завязанной на талии и белых брюках, что выглядели очень стильно. А дополнили образ актрисы макияж и волнистые волосы.
Разговоры за чашкой кофе,
– написала Дженнифер Лопес.
В заметке она обозначила продюсера Элейн Голдсмит-Томас и визажиста Кейт Бест, которые являются коллегами Дженнифер Лопес в комедии Shotgun Wedding.
Shotgun Wedding: коротко о фильме
Еще в октябре 2020 года в прессе распространили информацию о съемках будущей комедии Shotgun Wedding. На главные роли тогда пригласили Джей Ло и Арми Хаммера. Однако из-за громкого секс-скандала актера уволили из проекту, а на его роль утвердили Джоша Дюамеля.
По сюжету, Дарси и Том решают пойти к алтарю, чтобы спасти свои отношения, которые оказались на грани разрыва. Для этого пара арендует роскошный свадебный зал и приглашает близких людей на праздник. Однако ожидаемая церемония идет не по плану: гостей захватывают вооруженные преступники, а Дарси и Том объединяются, чтобы спасти родных.
Премьера комедии Shotgun Wedding запланирована на 2022 год. В фильме зрители смогут увидеть:
- Дженнифер Лопес
- Джоша Дюамеля
- Ленни Кравица
- Чича Марина
- Д'Арси Карден
- Селену Тан
- Алекса Малларме-младшего
Пока авторы комедия не представили тизер, однако уже успели порадовать поклонников первыми фото со съемок, где Дженнифер Лопес появилась в свадебном платье.
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