Комедийные ужастики доказывают, что даже в самых страшных ситуациях можно найти место для иронии и смеха. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов в этом жанре.
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"Зомби по имени Шон"
Год: 2004
Режиссер: Эдгар Райт
Рейтинг IMDb: 7.9/10
В центре сюжета – обычный мужчина Шон, который живет своей скучной жизнью без капли любопытства и успеха. Однажды Шон сталкивается с соседом, который превратился в зомби – всему виной смертельный вирус, который заразил всех людей.
Мужчина не только адаптируется к новым обстоятельствам, а становится настоящим героем, который готов спасти человечество.
"Зомби по имени Шон": смотрите трейлер онлайн
"Реальные упыри"
Год: 2014
Режиссёр : Режиссёр: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Фильм рассказывает о четырех бессмертных вампирах, которые пытаются адаптироваться к жизни в 21 веке. Младшие братья сохранили свой человеческий облик, а потому ночью они охотятся на жертв, а днем прячутся дома от солнечного света. Съемочная группа берет интервью у этих очаровательных мужчин, чтобы узнать все их секреты.
"Реальные упыри": смотрите трейлер онлайн
"Битлджус"
Год: 1988
Режиссер: Тим Бертон
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Комедийный ужастик-фэнтези рассказывает о счастливой паре Адама и Барбару Мейтленд, которые поселяются в коттедже в Англии. Они планируют жить свою счастливую жизнь, но вдруг попадают в автокатастрофу и погибают.
Молодожены возвращаются в свой уютный дом и понимают, что стали призраками. Тем временем в имение заехала новая странная семья.
"Битлджус": смотрите трейлер онлайн