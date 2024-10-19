Комедійні жахастики доводять, що навіть у найстрашніших ситуаціях можна знайти місце для іронії та сміху. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів у цьому жанрі.

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"Зомбі на ім'я Шон"

Рік: 2004

Режисер: Едгар Райт

Рейтинг IMDb: 7.9/10

У центрі сюжету – звичайний чоловік Шон, який живе своїм нудним життям без краплі цікавості й успіху. Одного дня Шон стикається з сусідом, який перетворився на зомбі – всьому виною смертельний вірус, який заразив усіх людей.

Чоловік не лише адаптується до нових обставин, а стає справжнім героєм, який готовий врятувати людство.

"Зомбі на ім'я Шон": дивіться трейлер онлайн

"Що ми робимо у тінях"

Рік: 2014

Режисер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтіті

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Фільм розповідає про чотирьох безсмертних вампірів, які намагаються адаптуватися до життя у 21 столітті. Молодші брати зберегли свою людську подобу, а тому вночі вони полюють на жертв, а вдень ховаються вдома від сонячного світла. Знімальна група бере інтерв'ю у цих чарівних чоловіків, щоб дізнатися всі їхні секрети.

"Що ми робимо у тінях": дивіться трейлер онлайн

"Бітлджюс"

Рік: 1988

Режисер: Тім Бертон

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Комедійний жахастик-фентезі розповідає про щасливу пару Адама та Барбару Мейтлендів, які оселяються у котеджі в Англії. Вони планують жити своє щасливе життя, але раптом потрапляють в автокатастрофу та гинуть.

Молодята повертаються до свого затишного дому й розуміють, що стали привидами. Тим часом у маєток заїхала нова дивакувата родина.

"Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн