3 высокорейтинговые комедийные ужастики, которые стоит посмотреть

Ужасы и комедия – эти жанры можно назвать абсолютными противоположностями, но в фильмах возможно все. Именно благодаря этому безумному сочетанию поджанр комедийных фильмов ужасов неизменно держит планку качественного и популярного кино.

Комедийные ужастики доказывают, что даже в самых страшных ситуациях можно найти место для иронии и смеха. Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов в этом жанре.

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"Зомби по имени Шон"

Год: 2004

Режиссер: Эдгар Райт

Рейтинг IMDb: 7.9/10

В центре сюжета – обычный мужчина Шон, который живет своей скучной жизнью без капли любопытства и успеха. Однажды Шон сталкивается с соседом, который превратился в зомби – всему виной смертельный вирус, который заразил всех людей.

Мужчина не только адаптируется к новым обстоятельствам, а становится настоящим героем, который готов спасти человечество.

"Зомби по имени Шон": смотрите трейлер онлайн

"Реальные упыри"

Год: 2014

Режиссёр : Режиссёр: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Фильм рассказывает о четырех бессмертных вампирах, которые пытаются адаптироваться к жизни в 21 веке. Младшие братья сохранили свой человеческий облик, а потому ночью они охотятся на жертв, а днем прячутся дома от солнечного света. Съемочная группа берет интервью у этих очаровательных мужчин, чтобы узнать все их секреты.

"Реальные упыри": смотрите трейлер онлайн

"Битлджус"

Год: 1988

Режиссер: Тим Бертон

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Комедийный ужастик-фэнтези рассказывает о счастливой паре Адама и Барбару Мейтленд, которые поселяются в коттедже в Англии. Они планируют жить свою счастливую жизнь, но вдруг попадают в автокатастрофу и погибают.

Молодожены возвращаются в свой уютный дом и понимают, что стали призраками. Тем временем в имение заехала новая странная семья.

"Битлджус": смотрите трейлер онлайн