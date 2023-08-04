С Умой Турман и Сэмюэлем Джексоном: вышел трейлер криминальной комедии "Комната убийств"
4 августа 2023, 15:36Читати новину українською
Студия Shout! опубликовала трейлер новой криминальной комедии "Комната убийств" (The Kill Room). Мировая премьера фильма состоится 29 сентября.
Главные роли сыграли Ума Турман и Сэмюэль Л. Джексон. Это их первая работа вместе со времен "Уголовного чтива".
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"Комната убийств": сюжет и трейлер
Фильм рассказывает об арт-дилере, который связывается с наемным убийцей и его боссом, чтобы провернуть авантюру, связанную с отмыванием денег в искусстве.
Режиссером "Комнаты убийств" стала Николь Паоне ("День друзейдарения", 2018 год). Кроме Умы Турман и Джексона, еще в фильме снялись:
- Джо Манганьелло ("Супер Майк XXL"),
- Деби Мазар ("Славные парни"),
- Ларри Пайн ("Отель "Гранд Будапешт"),
- Кэнди Бакли ("Сплетница"),
- Дри Хемингуэй ("Горе-творец"),
- Майя Хоук ("Очень странные дела") – дочь Умы Турман и Итана Хоука.
"Комната убийств": смотрите трейлер