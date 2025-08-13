8 августа 2025 года сеть ошеломила новость об ужасных насильственных действиях популярного украинского актера Константина Темляка. Вы точно знаете его, как главного героя исторической ленты "БожеВильные".

Кстати, на днях украинская киноакадемия инициировала публичные обсуждения дальнейшей судьбы этой ленты. В материале Кино 24 мы собрали фильмы и сериалы, в которых вы также могли видеть Константина Темляка.

В каких фильмах и сериалах сыграл Константин Темляк?

Для поклонников украинского актера Константина Темляка его прошлое стало настоящим шоком. Напомним, что Темляка обвиняют в насилии.

Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков и недостаточное количество доказательств насилия (потому что таскал в основном он меня за волосы, или мог толкнуть и я падала и синяков не оставалось), и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида,

– делилась бывшая девушка Константина.

Все знают его как актера, который обычно играл роли положительных персонажей. В основном зрители помнят Константина как главного актера фильма "БожеВильные", который претендует на победу в 11 ключевых номинаций на "Золотой волчок".

Однако это не единственная лента, в которой сыграл артист. Вот в каких известных украинских фильмах и сериалах можно его увидеть:

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

"Киборги"

"Малевич"

"Вкус свободы"

"И будут люди"

"Крепостная"

Однако стоит отметить, что никакие овации, награды или звездные роли не способны смыть с Константина Темляка тень ответственности за насилие и агрессию.