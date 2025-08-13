8 серпня 2025 року мережу приголомшила новина про жахливі насильницькі дії популярного українського актора Костянтина Темляка. Ви точно знаєте його, як головного героя історичної стрічки "БожеВільні".

До речі, днями українська кіноакадемія ініціювала публічні обговорення подальшої долі цієї стрічки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали фільми та серіали, у яких ви також могли бачити Костянтина Темляка.

У яких фільмах та серіалах зіграв Костянтин Темляк?

Для прихильників українського актора Костянтина Темляка його минуле стало справжнім шоком. Нагадаємо, що Темляка звинувачують у насильстві.

Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників та недостатня кількість доказів насилля (бо тягав в основному він мене за волосся, чи міг штовхнути і я падала і синців не залишалось), та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду,

– ділилась колишня дівчина Костянтина.

Усі знають його як актора, який зазвичай грав ролі позитивних персонажів. Здебільшого глядачі пам'ятають Костянтина як головного актора фільму "БожеВільні", який претендує на перемогу в 11 ключових номінацій на "Золоту дзиґу".

"БожеВільні": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак це не єдина стрічка, у якій зіграв артист. Ось у яких відомих українських фільмах та серіалах можна його побачити:

"Будинок "Слово": Нескінчений роман"

"Кіборги"

"Малевич"

"Смак свободи"

"І будуть люди"

"Кріпосна"

Однак варто наголосити, що жодні овації, нагороди чи зіркові ролі не здатні змити з Костянтина Темляка тінь відповідальності за насильство та агресію.