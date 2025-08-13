Громких случаев по обвинениям звезд в насилии в украинском шоубизнесе было не так много, пишет Кино 24. Однако есть ряд актеров, которые попали в скандал. Важно добавить, что насилие может быть не только домашним, но и сексуальным, психологическим, финансовым.

Константин Темляк

Актер театра на Подоле, военнослужащий Константин Темляк оказался в центре скандала недавно. Фотограф Анастасия Соловьева назвала его "тираном, абьюзером, манипулятором и нарциссом". По ее словам, также у актера была алкогольная и наркотическая зависимость. Он поднимал на девушку руку, разрушал ее психику, обвинял в изменах.

Однажды (уже не в отношениях), будучи в неадекватном состоянии, повалил меня в квартире на пол и ударил ногами по голове – утром удачно об этом забыл,

– вспомнила Соловьева.

Еще одна бывшая девушка Константина Темляка подтвердила слова Анастасии и рассказала, что также испытала абьюз в отношениях с актером. Кроме того, 17-летняя девушка, которая ранее была поклонницей Темляка, рассказала, что актер посылал ей обнаженные фото и писал о своих сексуальных фантазиях. В то время ей было всего 15.

Константин Темляк заявил, что его девушка рассказала правду. Он сказал, что готов понести ответственность за свои действия.

Константин Войтенко

В 2022 году Константин Войтенко развелся с танцовщицей Валентиной Марининой. Через год она заявила, что актер поднимал на нее руку и применял все виды насилия.

Мой бывший муж – перверзный нарцисс и насильник... Он выбирал и выбирает со мной насильственные формы общения: газлайтинг, угрозы, финансовое, психологическое и физическое насилие,

– заявляла танцовщица.

Валентина признавалась, что синяки зажили быстро, а вот психологическое насилие приходилось лечить более 5 лет.

Константин Войтенко в ответ заявил, что осуждает любые проявления насилия и не поступал так в отношении кого-либо. Он назвал обвинения ложью и добавил, что это должно решаться только в правовом кругу. Летом 2024 года актер во второй раз женился.

Андрей Белоус

Актера, преподавателя и режиссера Андрея Белоуса в начале 2025 года обвинили в домогательствах, что также является видом сексуального насилия. Бывшая студентка КНУТКиТ Карпенко-Карого заявила, что Билоус требовал от нее интимные фото, предлагал обсуждать сексуальные фантазии, делился фото других студенток.

Андрей Билоус отверг обвинения. По его мнению, это "организованная кампания" с целью устранить с должности в театре. Режиссера отстранили от работы на 30 дней, хотя потом он вернулся к работе. После протестов и многочисленных публикаций он добровольно подал заявление об увольнении, хотя добавил, что не признает за собой никаких правонарушений.

Лев Сомов

На фоне скандала с Андреем Билоусом и другими преподавателями, бывшие студентки актера Льва Сомова рассказали о своем опыте обучения в его мастерской. По словам девушек, Лев Михайлович применял к ним психологическое насилие: эмоциональное унижение, буллинг, запрет на отношения, моральное давление. Одна из студенток рассказала, что он мог бросаться бутылками с водой.

Лев Сомов отверг обвинения. После выхода скандального видео о нем он пригрозил автору, Алине Доротюк, судом. По его словам, он не выходит за пределы учебной программы в процессе преподавания.