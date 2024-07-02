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"Чрезвычайная юристка У"

Гениальная юристка У Йон У демонстрирует свои умения, решая сложные правовые вопросы как в зале суда, так и вне его. Она только что присоединилась к ведущей юридической фирме, где ей приходится адаптироваться к новым вызовам. Кроме того, У Йон У имеет расстройство спектра аутизма, что придает особое значение ее профессиональным достижениям и испытаниям.

"Чрезвычайная юристка У": смотрите онлайн трейлер сериала

"Базика"

Он – не самый успешный юрист Кореи, ведь процент выигранных дел составляет лишь 10%. Из-за своей болтливости он получил прозвище Болтун. Случайно попав в дело об убийстве, его воспринимают за гениального мошенника, по имени Большая Мышь – игра слов с его адвокатским прозвищем. Это недоразумение ставит его в чрезвычайно опасную ситуацию, где на кону стоит его жизнь.

"Болтун": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ева"

Тщательно готовившаяся на протяжении 13 лет, девушка наконец начинает осуществлять свою долгожданную месть. Ее цель – влиятельные люди, ответственные за смерть ее отца. С каждым шагом она все ближе подбирается к тем, кто разрушил ее жизнь, используя весь накопленный за годы опыт и хитрость.

"Ева": смотрите онлайн трейлер сериала

"Все мы мертвы"

В школе стремительно распространяется зомби-вирус, превращая учебное заведение в хаос и ужас. Оказавшиеся в смертельной опасности ученики, вынуждены бороться за свое выживание и искать пути спасения. Им придется проявить мужество, изобретательность и силу духа, чтобы пережить этот страшный кошмар и найти безопасное место.

"Все мы мертвы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Винченцо"

В восьмилетнем возрасте Пак Чу-хен был усыновлен итальянской семьей. Сейчас он вырос и известен под именем Винченцо Касано. Винченцо работает адвокатом и советником для мафиозной семьи, используя свои навыки и знания, чтобы помогать в управлении криминальными делами.

Однако из-за войны между кланами ему приходится вернуться на свою историческую родину, где он сталкивается с новыми вызовами и вынужден переосмыслить свое прошлое и настоящее.

"Винченцо": смотрите онлайн трейлер сериала

Читайте описания сюжетов, чтобы точно не прогадать с выбором и смотрите сериал, который точно станет вашим фаворитом.