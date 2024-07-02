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"Надзвичайна юристка У"

Геніальна юристка У Йон У демонструє свої вміння, розв’язуючи складні правові питання як в залі суду, так і поза ним. Вона щойно приєдналася до провідної юридичної фірми, де їй доводиться адаптуватися до нових викликів. Крім того, У Йон У має розлад спектра аутизму, що додає особливого значення її професійним досягненням і випробуванням.

"Надзвичайна юристка У": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Базіка"

Він – не найуспішніший юрист Кореї, адже відсоток виграних справ складає лише 10%. Через свою балакучість він отримав прізвисько Базіка. Випадково потрапивши у справу про вбивство, його сприймають за геніального шахрая, на ім'я Велика Миша – гра слів з його адвокатським прізвиськом. Це непорозуміння ставить його в надзвичайно небезпечну ситуацію, де на кону стоїть його життя.

"Базіка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Єва"

Ретельно готувалася протягом 13 років, дівчина нарешті починає здійснювати свою довгоочікувану помсту. Її ціль – впливові люди, відповідальні за смерть її батька. З кожним кроком вона все ближче підбирається до тих, хто зруйнував її життя, використовуючи весь накопичений за роки досвід і хитрість.

"Єва": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Усі ми мертві"

У школі стрімко поширюється зомбі-вірус, перетворюючи навчальний заклад на місце хаосу і жаху. Учні, які опинилися в смертельній небезпеці, змушені боротися за своє виживання і шукати шляхи порятунку. Їм доведеться проявити мужність, винахідливість та силу духу, щоб пережити цей страшний кошмар і знайти безпечне місце.

"Усі ми мертві": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вінченцо"

У восьмирічному віці Пак Чу-хен був усиновлений італійською сім'єю. Зараз він виріс і відомий під ім'ям Вінченцо Касано. Вінченцо працює адвокатом і радником для мафіозної родини, використовуючи свої навички та знання, щоб допомагати в управлінні кримінальними справами.

Однак через війну між кланами йому доводиться повернутися на свою історичну батьківщину, де він стикається з новими викликами й змушений переосмислити своє минуле і теперішнє.

"Вінченцо": дивіться онлайн трейлер серіалу

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